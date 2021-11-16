الامارات | تعليق صادم من والد حنين حسام: كانت بتطلع لايف قدامى.. فيديو

شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق صادم من والد حنين حسام: كانت بتطلع لايف قدامى.. فيديو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد والد "فتاة التيك توك" المصرية حنين حسام، أن ابنته كانت من الفتيات المتفوقات خلال الثانوية العامة، وأنها حصلت على مجموع 93 %، وأصبحت من أوائل الطلبة في المدرسة، إذ حصلت على المركز الرابع في مدرسة ناصر الثانوية بنات.

وأضاف والد فتاة "التيك توك" خلال تصريحات تليفزيونية، أن ابنته التحقت بكلية الآثار، وهذا ما يثبت أنها طالبة متفوقة: "يعني مستحيل تكون بتعمل حاجة وحشة دي واحدة متفوقة"، موضحًا "حنين حسام، بتتكلم زيها زي أي حد على السوشيال ميديا، ومش بتعمل حاجة غلط".

وأوضح: "كنت على علم بما تفعله ابنتي حنين، وكانت بتطلع لايف قدامي"، معللًا ذلك بأنها لا يوجد منظر لها خارج أو مسيء، وتابع: "مفيش واحد أو واحدة قالت حنين عملت فيا حاجة وحشة، بتتحاكم ليه؟ حنين خدت إخلاء سبيل 5 مرات ليه بترجع تتسجن تاني، أنا مش فاهم".

وكانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس قررت تأجيل جلسة إعادة محاكمة فتاة التيك توك حنين حسام، بتهمة الإتجار في البشر، وذلك بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"فتيات التيك توك"، لجلسة 20 ديسمبر المقبل، لاتخاذ إجراءات رد المحكمة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news