الامارات | مصر.. حريق هائل داخل مبنى "نايل سات" بمحيط مدينة الإنتاج الإعلامي

شكرا لقرائتكم خبر عن مصر.. حريق هائل داخل مبنى "نايل سات" بمحيط مدينة الإنتاج الإعلامي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تمكنت قوات الحماية المدنية في محافظة الجيزة المصرية، الليلة الماضية، من السيطرة على حريق هائل اندلع داخل مبنى النايل سات المجاور لمدينة الإنتاج الإعلامي.

وكان الحريق اندلع، مساء الإثنين، داخل أحد مباني النايل سات المجاور لمدينة الإنتاج الإعلامي، وتم إبلاغ النجدة التي أخطرت الحماية المدنية؛ فدفعت على الفور بعدد 6 سيارات إطفاء لإخماد النيران.

وكشفت المعاينة الأولية أن اندلاع الحريق يرجع لسبب احتراق المحول المغذي للنايل سات ومدينة الإنتاج الإعلامي دون أن يتم قطع التيار الكهربائي عن مدينة الإنتاج الإعلامي والنايل سات؛ حتى لا ينقطع البث الفضائي، فيما أشار مصدر إلى فصل التيار الكهربائي عن المبنى المحترق فقط.

ووثقت الكاميرات، خلال مقطع فيديو، الحريق لحظة اندلاعه النيران بشكل كبير، فيما تجرى محاولات للسيطرة على ألسنة النيران، ولم تتأثر أماكن التصوير أو مدينة الإنتاج الإعلامي بالنيران.

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