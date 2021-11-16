لونها أحمر.. أنواع خضروات وفواكهة تقي من أمراض خطيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

قال المركز الاتحادي للتغذية إن مادة "الأنثوسيانين" (Anthocyanin) تتمتع بفوائد صحية جمّة؛ حيث تمتاز هذه المادة المضادة للأكسدة بتأثير مضاد للبكتيريا والفيروسات ومثبط للالتهابات.

وأضاف المركز أن مادة "الأنثوسيانين"، التي تندرج ضمن مركبات "الفلافونويد"، تدعم الخلايا العصبية وتتمتع بتأثير إيجابي على الأوعية الدموية، ومن ثم تحد من أمراض القلب والأوعية الدموية، فضلا عن أنها تحارب الروماتيزم والسرطان.

وتتمثل المصادر الغذائية الغنية بمادة "الأنثوسيانين" في الخضروات والفواكه ذات اللون الأحمر والبنفسجي والأزرق مثل التوت والعنب الأحمر والكرز والباذنجان والبرتقال الأحمر والكرنب الأحمر.