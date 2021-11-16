معمرة تحتفل بعيد ميلادها الـ100 في دار المسنات: نفسي أعيش للسنة الجاية

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

بملامح شقراء ووجه احتلته التجاعيد، ورأس اشتعل شيبا، ونظارة بيضاء اللون لضعف النظر، وكمامة للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، هكذا احتفلت المسنة دولوريس جيرل، بعيد ميلادها الـ100، وسط رفيقاتها داخل إحدى دور المسنات، في حيوية ونشاط وكأنها لا تزال شابة في العشرينيات، لا تعبأ بما يحدث خارج محيط غرفتها داخل الدور، فقط أرادت الاستمتاع بالوقت وقضاءه مثلما تريد.

تعيش السيدة الأمريكية بمدينة «روكفورد» السنوات الباقية من العمر، بعدما وصلت لأرزله، بعد أعوام من العذاب والكفاح إذ عاصرت الأوبئة والحروب، قبل المضي لدار المسنات، وفق صحيفة «البيان» الإماراتية.

المعمرة «دولوريس» واحدة ممن عشن كواليس وتفاصيل شهدتها أمريكا من أوقات مظلمة وحالكة، إذ ولدت في عام 1921.

رغم الانتقال إلى دار المسنات، لا تشعر العجوز بالغربة وسطهم بعدما عاشت في مكان آخر بدأت فيه حياتها الأسرية وعاشت كواليس وحكايات، إلا أنها شعرت بأنها واحدة منهن كلهن انتهى بهن المطاف داخل الدور، كلُ له حكايته وروايته.

حكاية مسنة تحتفل بعامها الـ100

بعدد من الأحباء الذين يعدون على أصابع اليد الواحدة، احتفلت المسنة بعيد ميلادها الـ100، ولا تزال تحتفظ بعزيمتها وإرادتها والتشبث بالحياة رغم ما يعاني منه العالم نتيجة فيروس كورونا المستجد، وأطفأت شمعة عيد الميلاد، إذ ودعت سنة واستقبلت أخرى، إذ قالت: «أتمنى أن أعيش لـ101 عام، وأخطط لكثير من الأعمال التي أريد القيام بها، فأنا سعيدة بما وصلت إليه، وهناك الكثير من المواقف الإيجابية التي عشتها بحكم الحياة».

نصائح العجوز وكتالوج الحياة من وجهة نظرها

وجهت العجوز الكاهلة رسالة لكثير ممن في عمرها، قائلة: «حاولوا أن تحظوا بيوم جيد للغاية ما استطعتهم، تقبلوا اليوم كما يأتي واستفيدوا من دروسه على أكمل وجه».