للرجال فقط.. 5 أمور اعرفها قبل عملية زرع الشعر

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

يعاني بعض الرجال من الصلع، أو تساقط الشعر بشكل كبير ما يعطيهم مظهرا غير مرغوب فيه ويثير إزعاجهم، وبجانب بعض الحيل التي يلجأون إليها لإخفاء الصلع، لكن ربما يرغب البعض في إجراء عملية زرع الشعر آملًا للحصول على النتيجة المرغوبة.

لكن عند إجراء عملية زرع الشعر يتطلب معرفة بعض التفاصيل والأمور التي ربما لا يدركها الكثير من الرجال عند الإقدام عند عملية زرع الشعر، بحسب ما عرضتها صحيفة «إكسبريس» البريطانية.

يوجد نوعان من الزرع

يوجد نوعان مختلفان من الزرع، لكن الاختلافات بينهما بسيطة لكن يجب أيضًا معرفة الفرق، الأولى هي عملية FUE، الطريقة الأكثر أفضلية في زرع الشعر، إذ أنها تحتاج فقط لحلق المنطقة الخلفية وجوانب الرأس للتحضير.

أما النوع الثاني هو FUT ، وتعني الوحدات الجرابية، ويقوم خلالها الجراح بعزل شريط ضيق من أنسجة فروة الرأس الغنية بالبصيلات، وإزالة الشريط ونقله إلى منطقة صلعاء أو ضعيفة، ثم يتم إغلاق هذه المنطقة على الفور بخياطة متخصصة.

النتيجة مش في وقتها

يمكن من أكثر الأمور المقلقة إذ أن النتائج التي تثبت نجاح العملية من عدمه، لم تظهر سريعًا، إذ أن الشعر الجديد سيبدأ في الظهور بعد بضع أشهر من عملية الزرع، كما سوف تلاحظ تساقط الشعر بعد أسبوعين من العملية، ويعتبر ذلك أمر طبيعي، إذ أن شعرك سوف ينمو بطريقة طبيعية مرة أخرى بشكل قوي وصحي.

التعافي يحتاج عدة أشهر

التعافي من العملية يحتاج عدة أشهر، فمن المتوقع أن تشعر بالألم في فروة الرأس، ومن الممكن أن توجد قشور حمراء في الجزء السفلي من الشعر المزروع في المنطقة المتلقية وستكون مرئية لمدة 10 أيام.

ربما لا تنجح العملية

زراعة الشعر لا تصلح للجميع، فإذا كان تساقط الشعر ناتجا عن أمر طبي، فالحل لا يكمن في عملة زراعة الشعر، ومن الأفضل الحصول على الاستشارة الطبية قبل إجراء العلمية.

على عدة مرات

في بعض الأوقات عملية زرع الشعر تستغرق عدة أيام، أو تجرى على مراحل، فيمكنك إجراء عملية زرع الشعر، وتعود للمستشفى مرة أخرى لاستكمالها.