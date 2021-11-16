عادات بسيطة إذ اتبعتها في الفطار تساعد على إنقاص الوزن: «زود من البروتين»

القاهرة - سمر حسين - صحة

تعتبر وجبة الفطور هي الأهم على مدار اليوم، فهي بإمكانها تنشط الجسم ومنها أيضًا تكون البداية الصحيحة للنظام الغذائي الذي يساعد في فقدان الوزن، وبالفعل بعض الأمور والعادات البسيطة التي إذ تمت مراعاتها خلال وجبة الفطور من شأنها تقلل من وزن الجسم.

ووفقًا لما نشره موقع «Eat This Not That» عن العادات الغذائية التي يجب مراعاتها أثناء تناول وجبة الفطور من شأنها تنقص الوزن.

- ركزي على البروتين

البروتين يعمل على ملء المعدة لفترة اطول، ولا يمكنك من تناول وجبة بعد الفطور مباشرة أو فترة قليلة، وبحسب خبيرة التغذية سيرينا بون، التي ذكرت أن تناول البروتين يعمل على حرق السعرات الحرارية، إذ أن له تأثير حراري أعلى من المغذيات الكبيرة الأخرى، ويمكنك تناول الزبادي اليوناني والجبن القريش في الفطار.

- عقب التمارين الرياضية

من الأفضل تنازل الفطور عقب ممارسة التمارين الصباحية، وذلك لأن الجسم يكوم محتفظ بكميات مناسبة من الجلايكوجين المُخزن من عشاء الليلة السابقة بما يكفي لتأدية تمرينًا معتدلًا من 30 إلى 60 دقيقة.

لذلك، عند ممارسة التمارين في حالة الصيام، نحرق الجلايكوجين المُخزن، وفي حالة تناول وجبة قبل التمارين فإنه لن يتم حرق الدهون.

شرب كمية مناسبة من الماء

جسم الإنسان يتكون من 60% من الماء ويحتاج إلى المزيد، لذلك تناول كميات مناسبة من المياه في وجبة الفطور يساعد على الهضم وترطيب الجسم.

تأخير وجبة الفطور

ليس من الأفضل تناول وجبة الفطور بعد الاستيقاظ مباشرة، فيمكنك اتباع الصيام المتقطع، الذي يتعمد على الصيام لمدة 12 إلى 16 ساعة في اليوم لأجل حرق المزيد من السعرات الحرارية.

تناول خضروات وفواكه

تناول الخضروات والفواكه من الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة والمغذيات النباتية، وتعطي شعور بالامتلاء والشبع بشكل أسرع، ويمكن تدعيم الألياف أيضًا لأنها تعمل على التوازن في ميكروبيوم الأمعاء، الذي يمكن أن يساهم في فقدان الوزن بشكل مستمر.

وتحتوي الخضروات أيضًا على العناصر الغذائية التي يمكن أن تقلل انتفاخ البطن، مثل البوتاسيوم والمغنيسيوم الموجودين في الخضروات الورقية والتي يمكن أن تساعد الجسم على موازنة مستويات الصوديوم." يمكن إضافة الخضراوات إلى العجة أو خبز البيض، أو تناولها نيئة في وجبة الفطور.