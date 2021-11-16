نصائح ذهبية لتنزيل الكرش عند الرجال وفقدان الوزن

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

يعاني الرجال بشكل خاص من الكرش، حتى لو كان الوزن ليس زائدًا، كونه يصبح عاملا خطيرًا صحيًا يسبب الضيق النفسي من الشكل، لذا نستعرض خلال التقرير التالي، نصائح طبية ورياضية يمكن اتباعها للتخلص من الكرش نهائيا، وكذلك فقدان الوزن بسهولة بحسب موقع medicaltransformation.

تناول الكثير من البروتين

أسهل تغيير يمكنك إجراؤه على نظامك الغذائي للتخلص من دهون البطن والكرش، هو تناول ما يكفي من البروتين، لأن زيادة تناول البروتين يزيد من الشعور بالشبع.

في معظم الحالات، إذا لم تكن جائعًا، فلن تأكل. لذلك، يمكن أن تؤدي زيادة الشبع إلى فقدان الوزن بدون مجهود.

علاوة على ذلك، فإن تناول كمية كافية من البروتين على مدار اليوم يضمن لك الحفاظ على الكتلة النشطة الأيضية، حتى عند تناول الطعام في حالة نقص في السعرات الحرارية.

أضف الخل إلى نظامك الغذائي

إذا كنت تحاول إنقاص الوزن، فالخل إضافة ممتازة لنظامك الغذائي، سواء كان الخل الأبيض أو خل التفاح، فإن الخل هو أحد أكثر التوابل تنوعًا فيما يتعلق بالفوائد الصحية.

وجدت إحدى الدراسات أن مجرد 15 إلى 30 مل (ملعقة أو ملعقتان كبيرتان) من الخل يوميًا تقلل من وزن الجسم ودهون البطن ومحيط الخصر خلال فترة ثلاثة أشهر.

وفقًا لإحدى الدراسات، فإن إضافة الخل إلى نظامك الغذائي، سيقلل من السعرات الحرارية اليومية بمقدار 275 سعرًا حراريًا.

تناول المزيد من الدهون الصحية

عندما تحاول حرق دهون البطن، فإن الدهون الغذائية ليست هي العدو، لأن تناول الدهون الصحية يمكن أن يزيد الشبع، ما يقلل من خطر زيادة الوزن في المستقبل.

كما أنه يجعل فقدان الوزن أسهل لأنك ستكون أقل رغبة في الإفراط في تناول الطعام.

جرب إضافة الأطعمة الدهنية إلى نظامك الغذائي مثل التونة الدهنية والسلمون واللوز وزيت الزيتون والحليب كامل الدسم.

تناول مشروبات صحية

تغيير بسيط آخر يمكنك إجراؤه لحرق دهون البطن هو تناول مشروبات صحية، إذا كنت تشرب الصودا، فتوقف فورا قد يكون هذا تغييرًا صعبًا في البداية، لكنه سيقلل مئات السعرات الحرارية من تناولك اليومي دون الحاجة إلى قضاء المزيد من الوقت في صالة الألعاب الرياضية، يجب عليك أيضًا التوقف عن شرب عصائر الفاكهة المصنعة.

شرب المزيد من الماء

شرب الماء هو أفضل شيء، يمكنك القيام به لمساعدتك على إنقاص الوزن.

في كثير من الأحيان، نخطئ في الجوع، فنحن نأكل غريزيًا الأطعمة الغنية بالصوديوم لمساعدة أجسامنا على الاحتفاظ بالقليل من الماء المتبقي، لكن أجسامنا لا تحتاج فعليًا إلى السعرات الحرارية للحصول على الطاقة، لذلك نزيد في الوزن. يعزز الماء عملية التمثيل الغذائي لديك، ولا يخلط بين الجوع والإحساس الخاطئ، كما أنه خالي من السعرات الحرارية.

تناول المزيد من الألياف

أظهرت إحدى الدراسات التي أجريت على أكثر من 1100 بالغ أنه مقابل كل زيادة بمقدار 10 جرام في تناول الألياف القابلة للذوبان، فقد المشاركون 3.7٪ من دهون البطن دون تغيير روتين التمارين أو أي جزء آخر من نظامهم الغذائي.

تتحرك الألياف القابلة للذوبان ببطء عبر الجهاز الهضمي، وتمتص الماء وهذا يساعدك على الشعور بالشبع لفترة أطول.

قلل تناول الكربوهيدرات المكررة

يجب أيضًا تقليل تناول الكربوهيدرات المكررة لأنها معالجة، الكربوهيدرات المكررة، أثناء المعالجة، يجرى تجريدها من النخالة والجراثيم، والنتيجة النهائية هي طعام منخفض بشكل كبير في الألياف والمغذيات، وله مؤشر سكري عالي، وعند تناول الأطعمة ذات المؤشر الجلايسيمي المرتفع، تتقلب مستويات السكر في الدم.