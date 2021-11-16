الامارات | احتفالات «ديوالي».. جوائز ذهبية لسكان دبي وزوّارها

شكرا لقرائتكم خبر عن احتفالات «ديوالي».. جوائز ذهبية لسكان دبي وزوّارها والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حظي سكان دبي وزوارها بفرص هائلة للفوز بجوائز متميزة في إطار الاحتفالات بمهرجان الأضواء (ديوالي)، التي نظمتها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة. وشهدت الاحتفالات بمهرجان «ديوالي» هذا العام فوز 35 شخصاً بمكافآت وجوائز ذهبية أسعدتهم وغيّرت حياتهم من خلال سحب «ديوالي» ومدينة الذهب، وحملة «تسوّق واربح الذهب».

وكانت مجموعة دبي للذهب والمجوهرات، ومجموعة مراكز التسوق في دبي، نظمتا السحبين اللذين استمرا لأكثر من أسبوعين.

ويعد سحب «ديوالي» ومدينة الذهب، الذي تنظمه مجموعة دبي للذهب والمجوهرات، أحد أكثر السحوبات شعبية، ويرتقبه المتسوقون بشغف خلال احتفالات «ديوالي». وانطلق السحب يوم 21 أكتوبر، حيث منح الزوار فرصة الفوز بقسائم مجوهرات بقيمة 150 ألف درهم. ومن خلال إنفاق 500 درهم أو أكثر في أحد المتاجر المشاركة، حصل المتسوقون على قسيمة سحب واحدة. وجرى اختيار 15 فائزاً من خلال السحب الذي أقيم في اليوم الأخير من مهرجان الأضواء، حيث حظي 15 فائزاً بقسائم مجوهرات بقيمة 10 آلاف درهم إماراتي.

وشملت العروض المغرية الأخرى في إطار عرض «ديوالي» ومدينة الذهب تخفيض 75% على المجوهرات الماسية وهدايا مجانية على عمليات الشراء المتنوعة، وعدم وجود رسوم تصنيع على منتجات معينة.

واجتذبت حملة تسوق واربح الذهب التي استمرت من 21 أكتوبر وحتى نهاية المهرجان، بتنظيم من مجموعة مراكز التسوق في دبي، عشرات الأشخاص. وحصل المتسوقون على قسائم سحب رقمية عند التسوق بقيمة 200 درهم في مراكز التسوق المشاركة، وتم إجراء السحب الكبير في اليوم الأخير من مهرجان الأضواء الموافق 6 نوفمبر، حيث فاز 20 شخصاً من سعداء الحظ بـ20 غراماً من الذهب عيار 24 قيراطاً لكل منهم.

• سحب «ديوالي» ومدينة الذهب أكثر السحوبات شعبية، ويرتقبه المتسوقون بشغف خلال الاحتفالات.

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