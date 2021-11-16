الامارات | حطام فضائي هدّد بإخلاء محطة الفضاء الدولية مرتين

شكرا لقرائتكم خبر عن حطام فضائي هدّد بإخلاء محطة الفضاء الدولية مرتين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - صرّح رائد الفضاء، بيوتر دوبروف، بأنه كان من الضروري إخلاء طاقم محطة الفضاء الدولية، أمس مرتين، بسبب مخاوف من حدوث تصادم محتمل بحطام فضائي. وكان يتعين على الركاب السبعة الحاليين الموجودين في محطة الفضاء الدولية الذهاب إلى سفينة فضاء راسية من أجل سلامتهم في المرتين. وفي حال حدوث تصادم، كان من المخطط أن يعود الفريق إلى الأرض على متن السفينة «كرو دراغون». وقال دوبروف إنه ليس هناك مؤشرات على وقوع أي تصادم.

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