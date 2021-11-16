الامارات | معرض421 يعلن عن برنامج بحثي مع «السركال للفنون»

شكرا لقرائتكم خبر عن معرض421 يعلن عن برنامج بحثي مع «السركال للفنون» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن معرض421، وجهة الفنون والتصميم في أبوظبي، بالتعاون مع مؤسسة السركال للفنون، المؤسسة غير الربحية، عن إطلاق برنامج بحثي يحمل عنوان «عن بعد: ممارسات الأداء ما بعد المنظومة الغربية» والذي يبدأ بعد غد، ويستمر عامين، يركز فيه على الأداء والممارسات الفنية الحية في المنطقة وخارجها بغرض تطوير بحث نقدي جديد بالتعاون مع الممارسين والمؤرخين الفنيين والكتّاب والباحثين.

يطرح البرنامج البحثي ثلاث مجموعات من الحوارات تدور حول فنون الأداء وأصولها التاريخية في المنطقة. كما ينطلق كل حوار من مواقف محددة بناءً على ممارسة عملية، حيث يجمع الفنانين والمنسقين والكتاب والباحثين ذوي الاهتمامات المشتركة حول الأنماط التي يتم فيها تأطير الفن الأدائي وقراءته وأرشفته.

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