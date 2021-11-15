سيدة تعثر على ابنتها المختطفة في صغرها بالصدفة: «عروسة ابنها»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

في قصة غريبة، شاءت الأقدار أن تجمع سيدة بابنتها التي فقدتها منذ الصغر، رغم محاولات البحث المستمرة من قبل الأم التي باءت بالفشل، وكأن الأرض ابتلعت فلذة كبدها، لتقرر أن تتبنى طفلاً يعوضها مرارة الفقدان، تراه يكبر أمام عينها، حتى يصير شابًا يبحث عن شريكة حياته، لتأتي الصدمة الكبرى، إذ العروس التي اختارها هي ابنتها الحقيقية.

زفاف الابن بحبيبته التي اكتشف أنها أخته

السيدة الصينية لاحظت وجود وحمة كانت على يد الفتاة وهي صغيرة، ومنذ أن رأتها قررت الأم تمالك نفسها، وذهبت إلى والدي العروس لتسألهم إذا كانت الفتاة ابنتهم الحقيقية أم أنهم تبنوها بعدما شرحت لهم قصة طفلتها والوحمة، ليخبرها الوالدان أنهم تبنوا ابنتهما وتأكدت أنها بالفعل ابنتها، وأخبرت الجميع أن الفتاة تكون ابنتها الحقيقية.

قصة اختفاء الفتاة في صغرها

وكانت الفتاة قد اختفت في ظروف غامضة، وهي طفلة وبعد محاولات البحث عنها لم تجدها أمها ليجدها زوجين حُرما من الإنجاب يقوموا بتربيتها وذلك منذ 20 عامًا.

وكان بإمكان الأم إلغاء حفل الزفاف، لكن قررت جمع شمل أسرتها الصغيرة، بعدما عادت إليها الفرحة من جديد مما وجد فرحة عارمة على مواقع التواصل الاجتماعي، الذين قاموا بنشر الصور وعلقوا بالتهاني والفرحة للأم على زفاف ابنها، والعثور على ابنتها في نفس الوقت، خمن البعض أنها يمكن أن تكون قد اختفت بسبب عصابات الاتجار بالبشر، لكن لحسن الحظ عادت إلى أمها من جديد.