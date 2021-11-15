تصريحات والد حنين حسام خلال إعادة محاكمة ابنته: «بنتي كانت بتطلع لايف قدامي»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

شهدت أولى جلسات إعادة محاكمة حنين حسام «فتاة التك توك»، أمس، داخل قفص الاتهام بـ«الاتجار بالبشر»، مشاهد مثيرة، إذ انهارت حنين حسام بعدما شاهدت والدتها، طالبة منها الحديث معها مرددة، «اتكلمي يا ماما صوتك وحشني».

تصريحات والد حنين حسام في جلسة إعادة المحاكمة

وعلق والد حنين حسام، على محاكمة ابنته، خلال تصريحات تليفزيونية، لـ«إم بي سي مصر»، قائلا إن ابنته كانت من الفتيات المتفوفات خلال الثانوية العامة، وأنها حصلت على مجموع 93 %، وأصبحت من أوائل الطلبة في المدرسة، إذ حصدت على المركز الرابع في مدرسة ناصر الثانوية بنات.

وتابع والد فتاة «التوك توك»، أن ابنته التحقت بكلية الآثار، وهذا مايثبت أنها طالبة متفوقة: «يعني مستحيل تكون بتعمل حاجة وحشة دي واحدة متفوقة».

«حنين حسام، بتتكلم زيها زي أي حد على السوشيال ميديا، ومش بتعمل حاجة غلط»، بهذه العبارات استكمل والد الفتاة حديثه، كاشفا عن هواية ابنته في الحياة، موضحًا أن حنين كانت هوايتها الإعلام والطبخ.

وبسؤاله عن رأيه في الفيديوهات التي كانت تقوم «حنين حسام» بتسجيلها، قائلا: «كنت على علم بما تفعله ابنتي حنين، وكانت بتطلع «لايف قدامي»، معللا ذلك بأنها لايوجد منظر لها خارج أو مسيئ.

وتابع: «مفيش واحد أو واحدة قالت حنين عملت فيا حاجة وحشة، بتتحاكم ليه؟..حنين خدت إخلاء سبيل 5 مرات ليه بترجع تتسجن تاني، أنا مش فاهم».

تفاصيل محاكمة جنين حسام

جدير بالذكر، أن جهات التحقيق كانت قد وجهت، عدة اتهامات لحنين حسام، منها إنشاء واستخدام مواقع وحسابات خاصة لارتكاب وتسهيل ارتكاب جريمة الاتجار بالبشر، بتحريض الفتيات على العمل في أعمال منافية لمبادئ وقيم المجتمع المصري، للحصول من ورائهن على منافع مادية استغلالًا لحاجة المجني عليهن للمال، وحكم عليها محكمة التجمع الخامس بالسجن 10 سنوات غيابيا، إذ هربت، وجرى القبض عليها من مسكنها بشبرا الخيمة، وجرى إيداعها سجن النساء.