دينا ظهرت بفساتين الزفاف في 3 مناسبات مختلفة.. «مش أول مرة تبقى عروسة»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

لاتزال الراقصة دينا، تثير الجدل عبر السوشيال ميديا، إذ خطفت الأنظار إليها خلال الساعات القليلة الماضية، إثر ظهورها بفستان زفاف قصير، اعتقد كثير من المتابعين والفنانين أنها تزوجت، فانهالت عليها التبريكات، ورغم أنها نفت في تصريحات خاصة أنها تزوجت، إلا أنها أوقعت الجمهور في حيرة كبيرة بسبب تعليقها اللافت للنظر على الصور، إذ كتبت دينا، «مفيش أحلى من الجواز»، فتسائل الجمهور: «هل دخلت دينا القفص الذهبي؟.. أم هي مجرد صور من مناسبة عابرة؟».

الحالة أو الإطلالة التي ظهرت بها دينا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ليست الأولى من نوعها، فقد انتشرت صورها عبر السوشيال ميديا في عدة مشاهد، منها:

دينا بفستان زفاف من فرحها

تعتبر تلك الصور هي الوحيدة المنتشرة لـ دينا بفستان زفاف حقيقي من فرحها، فقد تزوجت من المخرج سامح الباجوري، وأنجبت منه ابنها الوحيد علي، ورغم من أنها تزوجت أكثر من مرة لدرجة لا تتذكر هي عدد زيجاتها، إلا أن أشهرها هي من سامح الباجوري، ورجل الأعمال حسام أبو الفتوح، والصورة من فرحها على سامح الباجوري الذي انفصلت عنه عام 2001.

دينا بفستان زفاف ضمن دورها في فيلم

انتشرت تلك الصور أيضًا على نطاق واسع في حينها، وظهرت فيها الراقصة دينا جنبا إلى جنب مع الفنان الراحل طلعت زكريا، وكذلك مع بيومي فؤاد، ويعود تاريخ الصور لعام 2016، وكانت حينها من كواليس تصوير فيلم حليمو ملك الشواطئ، وتميز الفستان بأنه قصير وله طرحة كبيرة وإكسسوارات كبيرة كذلك، ومزين بقطع الفضي اللامعة.

صور دينا بفستان زفاف قصير

جامب سوت أوفشولدرز، قصير مع طرحة واسعة وورود بيضاء إطلالة عروسة ظهرت بها دينا مؤخرا، ولكنها لم تكن لزواجها بحسب ما أوضحت في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، فقد كانت على هامش احتفال ابنة إحدى صديقاتها بحنتها قبل الفرح، وكان اتفاق الفتيات على ارتداء جميعهن ما يشبه فساتين الزفاف، ما أثار الجدل حول دينا.