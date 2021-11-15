من السكر إلى ضغط الدم.. لماذا ينصح الخبراء بتناول الكركديه؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

يكتسب الكركديه نكهة حلوة ولاذعة، وإضافة إلى فوائده الصحية المختلفة فهو يحتوي على نسبة عالية من الخصائص والفيتامينات التي تعمل على تعزيز صحة الجسم وحمايته من الأمراض والوقاية منها.

ووفقا لما ذكره موقع timesofindia ينصح الخبراء بتناوله لفوائده التي تتمثل في:

- تعزيز للمناعة لأنه يحفز الخلايا التائية والبيئية.

- إذا كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم، فعليك شرب كوب منه، حيث يمكن أن يساعد في خفض ضغط الدم.

- يساعد كوب منه في تقليل مستويات الدهون في الدم التي يمكن أن تساهم في إنقاص الوزن.

- أحد أسباب اكتسابه شعبية هو أنه يقلل من عدم التوازن الهرموني، وبالتالي يساعد في تخفيف آلام الدورة الشهرية.

- أيضا يعزز تحسين وظائف الكبد.

سبب شعبية الكركدية

هو مليء بمضادات الأكسدة والأنثوسيانوسيدات، ويلعب دورًا رائعًا في تحسين صحة البشرة من خلال حمايتها من التلف الجذري وتأخير الشيخوخة المبكرة للجلد.

ووفقًا لأخصائية التغذية الهندية شويتا شاه، "الحصول على البشرة المتوهجة والصحية أحد الأسباب الرئيسية التي تجعل الكركديه يحظى بشعبية كبيرة، لأي لون بشرة غير متجانس، أو تعاني من فرط التصبغ أو البقع الداكنة أو تغير في اللون، كما يعمل كعلاج فوري، ويوصى بشرب كوب واحد في الصباح وآخر في الليل قبل النوم لأنه يعزز النوم".

فوائد أخرى للكركدية:

- جيد لنمو الشعر

- يساعد في إدارة مرض السكري

- يحمي القلب من الأمراض

- يخفف من القلق ويعزز النوم

- يمكن أن يساعد في محاربة الالتهابات الفيروسية والبكتيرية.

كيفية تحضيره:

خذ كوبًا ونصف من الماء، و4 أزهار كركديه حمراء اللون، ونصف ملعقة كبيرة من عصير الليمون والعسل حسب الذوق، فيما يلي الخطوات التفصيلية لإعداد هذا المشروب اللذيذ والصحي.

أولاً، تحتاج إلى التخلص من الجزء الأخضر من الزهرة، بعد ذلك إزالة السداة التي تعلق بها البذور الصفراء، ثم غسل الزهرة جيدًا بالماء الجاري.

ضع قدرًا على نار متوسطة واغل الماء فيه، ثم أضف زهور الكركدية المغسولة في كوب واسكب عليها الماء المغلي، دع الماء ينقع في عصارة الزهرة لمدة 10-12 دقيقة.

بعد ذلك، قم بتصفية الكركديه باستخدام مصفاة شاي وأضف عصير الليمون إليه واخلطه جيدًا، ولمزيد من النكهات، أضف العسل فيه.

وإذا كنت ترغب في تناول الكركديه البارد، أضف مكعبات الثلج فيه في هذه المرحلة واشربه.