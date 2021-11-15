أضرار الاستحمام بالماء الساخن.. منها تقليل خصوبة الرجل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت نور جمال

خلال فصل الشتاء وانخفاض درجات الحرارة، يعتمد كثيرون على المياه الساخنة عند الاستحمام للإحساس بالاسترخاء والدفء، ولكن للمياه الساخنة كثير من الأضرار، نستعرضها لكم وفق موقعي "medicalnewstoday" و"healthline".

- يضر بفروة الرأس:

تشير بعض الأبحاث إلى أن الماء الدافئ له تأثير سلبي على فروة رأسك، حيث يتكون شعرك من خلايا تعرف باسم الكيراتين، تحمي الشعر من الضعف أو التكسر، عندما يتلف شخص ما شعره بالماء الدافئ، يؤدي في النهاية إلى الصلع، شيء واحد يمكنك القيام به لتجنب ذلك إذا كنت تحب الماء الدافئ، قم باستبداله بالماء الفاتر.

- يجفف بشرتك:

عند الاستحمام بالماء الدافئ، سيتم إزالة الطبقة الواقية الموجودة على بشرتك، في حين أنه يزيل الكثير من الأوساخ، ولكن بعض منها جيد ويحمي البشرة.

تأثير سلبي على الخصوبة

خاصة إذا كنت ترغب في إنجاب الأطفال، يمكن أن يكون للماء الساخن تأثير سلبي في قدرتك على إنجاب الأطفال، إذ تشير بعض الأدلة إلى أن الرجال الذين يأخذون حمامًا ساخنًا كل يوم لديهم معدل خصوبة أقل، لا تنتج نفس القدر من الحيوانات المنوية في البيئات الحارة، وفي الوقت نفسه من المعروف أنها تزداد عندما تتواجد في بيئات أكثر برودة.

يسبب حكة في الجلد

إلى جانب التسبب في جفاف الجلد، فقد ثبت أن الاستحمام بالماء الساخن يسبب حكة والتهابات، لأنه يسبب جفاف بشرتك، ,يمكنك استخدام الماء الفاتر بدلاً من ذلك، بهذه الطريقة، ستحافظ بشرتك على رطوبتها وعلى لمعانها.

تفاقم حب الشباب:

المياه الساخنة معروفة بأنها تسبب مشاكل للجلد، بالإضافة إلى ذلك، تؤدي إلى تفاقم حب الشباب.

يخفض محتوى الرطوبة في العيون:

عند استخدام الماء الساخن للاستحمام، يمكن أن يقلل محتوى الرطوبة الموجود في عينيك، وهذا يمكن أن يسبب حكة في العين، وفي نفس الوقت يسبب احمرار، خاصة إذا كنت تعاني بالفعل من جفاف العين.

فوائد الاستحمام بالماء البارد:

على الرغم من أن الاستحمام بالماء البارد لا يكون تجربة ممتعة خاصة في الشتاء، إلا أنه يوفر بعض الفوائد الصحية، منها:

- تقليل الالتهاب والتورم

- تقليل التشنجات العضلية

- له تأثيرات في تسكين الآلام

- تحسين الدورة الدموية:

يؤدي التعرض للماء البارد إلى انقباض الأوعية الدموية الموجودة على سطح الجلد، وهذا يحول تدفق الدم بعيدًا عن سطح الجلد، وهذا يحسن الترطيب العام عن طريق تبريد الجسم.

عندما ينتقل الدم بعيدًا عن الجلد، تتمدد الأوعية في أنسجة الجسم العميقة، وهذا بدوره يحسن الدورة الدموية في الأنسجة العميقة.

- انخفاض مستويات الكورتيزول:

الكورتيزول هو هرمون "القتال أو الهروب" الذي يطلقه الجسم استجابة للتوتر.

وبالتالي فإن خفض مستويات الكورتيزول في الدم يساعد في تقليل مستويات التوتر، لاحظ الباحثون أنه عندما يقف الأنسان تحت الماء البارد، تنخفض مستويات الكورتيزول لديهم.

- انخفاض الألم:

وفقًا للعديد من الدراسات، فإن التعرض للمياه الباردة يؤدي إلى استجابة تلقائية للألم تسمى التسكين الناجم عن الإجهاد (SIA).

‏ SIA هو استجابة مخففة للألم أثناء أو بعد التعرض لمحفز مرهق، وهو الماء البارد.

- يمنح بشرتك وشعرك إشراقة صحية:

على عكس الماء الساخن، لا يجفف طبقة الدهون، وهو حاجز طبيعي يوفر الحماية لبشرتك وشعرك.

نتيجة لتأثيرات الماء البارد، من المرجح أن يصبح شعرك أقوى وأكثر صحة بمرور الوقت.