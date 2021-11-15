عيد ميلاد ثلاثي لصوفيا وطفليها.. «اتولدوا في نفس اليوم»

القاهرة - سمر حسين - ماما

َلعبت الصدفة دورًا كبيرًا في حياة سيدة تدعى صوفي شيفينز، غمرتها بسعادة بالغة لا مثيل لها، إذ أنجبت طفلين يشاركونها في نفس تاريخ ميلادها، الموافق 11 ديسمبر، بفارق خمس سنوات بينهما، ليكونا أجمل هدية لها في عيد ميلادها.

صدف جمعت تاريخ ميلاد صوفي وأولادها

الأم صوفي، أنجبت طفلها الأول «نوح» بعد 10 أيام من موعد ولادته الذي حدده الدكتور، فكان قدومه يوم 11 ديسمبر، إذ تفاجئت الأم بألم الولادة، وقضت يوم ميلادها الـ26 في المستشفى، وبعد خمس سنوات جاء ابنها الثاني «يعقوب» قبل أسبوعين من موعده، فأيضََا صادف نفس تاريخ ديسمبر، ومن وقتنا هذا أصبح هذا اليوم تاريخًا مميزًا لـعيد الميلاد.

وأشارت الأم صوفي إلى أنها كانت لديها فكرة عن إمكانية مشاركة طفلها الأول يوم ميلادها، ذلك بعد أن مضى اليوم المحدد فعلمت أنه من الممكن أن يُولد في الحادي عشر من ديسمبر.

وبالفعل جاء الابن الأول «نوح» في الساعة 4:11 صباحََا، وقضت الأم عيد ميلادها في المستشفى على غير العادة؛ إلا أنها كانت سعيدة بمولودها الأول وتقول أن ابنها هو أفضل هدية يمكن أن تتمناها.

وفي 2017 اكتشفت صوفي وزوجها مايكل أنهما بانتظار ابنهما الثاني، والذي كان من المفترض أن تكون ولادته يوم 30 ديسمبر، إلا أنه استعجل القدوم ليشارك والدته وأخوه يومهما الخاص.

لم تشعر الأم بقلق نحو ولادة مستعجلة حتى أول أسبوع من ديسمبر، وكانوا قد بدأوا في الانتقال من منزلهم مع طفلهم البالغ من العمر أربع سنوات، وفجأة شعرت بألم الولادة فعلمت أن يعقوب سيأتي مبكرََا حسب مانقلته صحيفة مترو البريطانية.

هدايا صوفي في عيد ميلادها مختلفة من نوعها

وفي عيد ميلادها الـ31 تلقت صوفي هديتها الثانية، وكان أيضََا عيد ميلاد ابنها «نوح» الخامس لكنه لم يكن سعيدََا بهذه المشاركة، إذ أنه كان يريد والديه والهدايا ولا يرغب بالضيف الجديد؛ إلا أنه أحب أخيه يعقوب فيما بعد وأصبحا رائعين.

والطريف أن «صوفي» في كل عام يتوجب عليها وضع لافتتين شخصيتين، وكعكتين ومجموعتين من البلالين لأبنائها المتراوح أعمارهم بين ثماني وثلاث سنوات، إذ يقول الزوج مايكل: «ليس لدي أي عذر الآن لنسيان عيد ميلاد صوفي».