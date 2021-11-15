طريقة عمل بطاطس فريسكاس في البيت بوصفات سهلة وسريعة

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

البطاطس الفريسكاس من الأكلات الجديدة على المطبخ المصري، التي تتميز بمذاقها الرائع، وانتشرت بشدة في السنوات الأخيرة، إذ صارت تقدم كمقبلات بجانب الوجبات الرئيسية في المطاعم، وهي عبارة عن بطاطس مقلية لها خلطة خاصة تميزها عن البطاطس المقلية العادية، وفيما يلي خطوات سهلة لعمل البطاطس فريسكاس في البيت، ويمكنك تقديمها لأطفال في وجبة العشاء، بحسب الشيف غادة التلي.

طريقة عمل البطاطس الفريسكاس

بطاطس.

نصف كوب دقيق.

ملعقة صغيرة بيكينج بودر.

ملعقة صغيرة شطة. (اختيار)

ثوم بودر.

بصل بودر.

ماء.

فلفل أسود.

بابريكا.

ملح.

زيت للتحمير.

ملعقة كبيرة نشا.

طريقة تحضير بطاطس فريكساس

تقطع البطاطس الفريسكاس أصابع، وتوضع في وعاء به ماء وملح.

وفي وعاء آخر يخلط الدقيق مع البيكنج بودر والثوم والبصل البودر والشطة والبابريكا والنشا والملح والفلفل الأسود، ويمزج مع الماء حتى يصبح الخليط شبه سائل.

تغمس البطاطس في الخليط، وفي طاسة على نار متوسطة نقلي البطاطس حتى تحمر.

تقدك البطاطس مع الكاتشب والمايونيز.

طريقة عمل البطاطس الفريسكاس بالكمون

3 ثمرات من البطاطس متوسطة الحجم.

كوب دقيق.

ملعقة كبيرة نشا.

ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

ملعقة صغيرة بابريكا.

ملعقة صغيرة كمون.

ملعقة صغيرة ملح.

ثلث كوب ماء.

2 كوب من الزيت.

طريقة عمل بطاطس فريسكاس بالكمون

تقشر البطاطس وتغسل وتقطع إلى أصابع طويلة.

يوضع الماء في وعاء وتوضع فيه أصابع البطاطس.

يوضع الوعاء على النار، ويترك لمدة 10 دقائق.

تُصفى البطاطس من الماء المغلي وتُترك جانبًا.

في وعاء يوضع الدقيق والنشا والبيكنج بودر، والكمون والبابريكا، وتقلب جميع المكونات.

يضاف الماء بالتدريج إلى الخليط مع التقليب باستمرار حتى الحصول على عجينة سائلة.

توضع أصابع البطاطس بالخليط وتقلب تقليبها، وتُوضع في الثلاجة لمدة نصف ساعة.

نُحضر مقلاة كبيرة الحجم بها الزيت، ويترك حتى يسخن جيدًا.

تضاف أصابع البطاطس، وتقلب حتى نحصل على اللون الذهبي.

تُصفى من الزيت وتُرص في طبق التقديم، وتقدم مع الصوصات المختلفة.