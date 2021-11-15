رغم فوائده.. البصل الأخضر يسبب أضرارا كثيرة على صحة الإنسان «سلاح ذو حدين»

القاهرة - سمر حسين - صحة

البصل الأخضر من الخضراوات الرئيسية التي يرى الكثير من المواطنين أنها لاغنى عنها على أي مائدة، خاصة مع وجبة الإفطار، والفسيخ والرنجة، والكشري، شوربة الخضار، والسلطة، لما له من فوائد صحية كبيرة مذهلة حالة المواظبة على تناوله.

ورغم تلك الفوائد إلا أنه يحذر تمامًا لبعض الفئات، كونه يصبح خطيرًا جدًا على صحة الإنسان، وذلك بحسب دكتور محمد حلمي استشاري التغذية العلاجية والسمنة والنحافة، والذي أوضح الآتي:

فوائد البصل الأخضر

البصل الأخضر كنز معادن وفيتامينات وألياف غذائية ومضادات أكسدة.

يحتوي البصل على 32 سعرًا حراريًا في 100 جرام، ما يعني أنه اختيار رائع لأي نظام غذائي أو رجيم.

البصل الأخضر يعوض الجسم عن كل المغذيات الدقيقة التي يمكن أن تفتقر ليها أنظمة الرجيم المختلفة، ما يعني وجوب تناوله الدايت، وأي نظام غذائي صحي.

البصل الاخضر مفيد جدا لجهاز المناعة، ويقويه ويعطيه دفعة خاصة في الشتاء.

يحتوي البصل الأخضر على ألياف غذائية ما يعني صحة الجهاز الهضمي بكل مراحله ومكوناته.

يساعد البصل الأخضر على نضارة البشرة.

يعالج تورم القدمين.

البصل الأخضر مضاد التهابات قوي جدا.

الوقاية من الأنيميا.

الحفاظ على صحة العين والوقاية من ضعف النظر والضمور البقعي.

يساعد البصل الأخضر على الوقاية من السرطانات خاصة سرطان البروستاتا و سرطان الثدي.

تعزيز صحة القلب والأوعية الدموية لأنه يقلل الكوليسترول الضار.

الحفاظ على صحة العظام والوقاية من هشاشتها لأنه غني بالكالسيوم وفيتامين ك الذي يساعد على امتصاصه.

يحافظ البصل على مستويات السكر في الدم، فهو أنسولين طبيعي.

البصل الأخضر غني بتلك العناصر:

ألياف.

كالسيوم.

بوتاسيوم.

مغنسيوم.

حديد.

بروتين.

منجنيز.

حمض الفوليك.

فيتامين د، سي، ك.

الفئات التي تمنع من تناول البصل الأخضر

هناك بعض الأشخاص الذين يجب أن يمتنعوا عن تناول البصل الاخضر، وهم أي شخص يتناول أدوية سيولة لسبب أو لآخر، كونه غني بفيتامين k، وهو ما يعكس تأثير تلك الأدوية، لأنه يساعد على تجلط الدم بشكل أسرع.