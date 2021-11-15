الامارات | فقدان الشهية العصبي لدى الشباب.. الأسباب والأعراض

شكرا لقرائتكم خبر عن فقدان الشهية العصبي لدى الشباب.. الأسباب والأعراض والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قالت الرابطة الألمانية لأطباء الأطفال والمراهقين إن فقدان الشهية العصبي (Anorexia nervosa) هو اضطراب أكل يُصيب الشباب بصفة خاصة، لا سيما الفتيات :



أسباب فقدان الشهية العصبي

وأوضحت الرابطة أن أسباب الإصابة بفقدان الشهية العصبي تتمثل في :

عوامل البيولوجية والجينية والأحداث الحياتية الصعبة كانفصال الوالدين لتأثر الشديد بنجوم الفن والرياضة والمجتمع والرغبة في محاكاة مظهرهم

أعراض فقدان الشهية العصبي

تتمثل العلامات الدالة على الإصابة بفقدان الشهية العصبي في :

المبالغة في الاهتمام بوزن الجسم واحتساب السعرات الحرارية الإفراط في ممارسة الرياضة تناول الملينات والقيء المتعمد بغرض إنقاص الوزن تراجع وزن الجسم رغم النمو وانقطاع الدورة الشهرية لدى الفتيات الاكتئاب والانعزال والوسواس القهري وانخفاض الثقة بالنفس تراجع تقدير الذات وسرعة الاستثارة والعدوانية

وفي حال ملاحظة هذه الأعراض ينبغي استشارة طبيب نفسي على وجه السرعة للخضوع للعلاج في الوقت المناسب، والذي يتمثل في العلاج السلوكي المعرفي، الذي يهدف إلى تغيير منظور الحياة وزيادة الثقة بالنفس ورفع درجة تقدير الذات من خلال تقبل شكل أجسامهم وعدم عقد مقارنة بينهم وبين المشاهير مع عدم الإفراط عند ممارسة الرياضة أو اتباع نظام غذائي صحي.

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