الامارات | مهندس يلجأ للسحر الأسود لاستعادة زوجته فيخسر حياته على يد مشعوذ

شكرا لقرائتكم خبر عن مهندس يلجأ للسحر الأسود لاستعادة زوجته فيخسر حياته على يد مشعوذ والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اختار مهندس روسي اللجوء إلى "السحر الأسود"، بعد أن تخلت عنه زوجته، إلا أن كارثة لم تكن في الحسبان وقعت.

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، فقد انفصل الروسي أنطون شابانوف (33 عامًا) عن زوجته ليوبوف (29 عامًا)، بعد أقل من عام على زواجهما.

لكن الشاب لم يقوَ على فراق زوجته، فلجأ إلى السحر الأسود؛ بهدف إنقاذ زواجه.

وحسب ما ذكرت لجنة التحقيق الروسية، فإن المهندس "شابانوف" تواصل مع أحد المشعوذين المحتالين، الذي يدعى نيكولاي إيفانوف؛ بهدف إقامة بعض الطقوس، التي تتضمّن دفن ممتلكات الزوجين في غابة بالقرب من مدينة أستراخان.

وأثناء أدائهما الطقوس، سخر المحتال "إيفانوف" من المهندس وأهان زوجته، مما جعلهما يتشاجران، وبعدها حمل المحتال فأسًا ووجّه ضربات متعددة على رأس ورقبة المهندس، مما أدى إلى مقتله.

وقام المشعوذ بتغطية جثة الضحية وهرب من مكان الحادث، وفي وقت لاحق، نجحت الشرطة الروسية في اعتقال المحتال، الذي اعترف بقتل المهندس الضحية.

وقضت محكمة بسجن المشعوذ لمدة 9 سنوات ونصف، كما حكمت عليه بدفع نحو 27 ألف دولار كتعويض.

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