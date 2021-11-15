6 أشياء لا يخبرك بها البائعون في محلات الملابس.. اعرفها قبل الشراء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

غالبًا ما تستخدم متاجر الملابس الحيل لتجعلنا ننفق المزيد من الأموال، ولكن هناك أشياء لا يخبرك بها البائعين في محل الملابس أبدا نرصدها لكم، وفق ما أورد موقع "برايت سايد".

سلع ذات جودة رديئة:

هناك ملابس ذات نوعية رديئة وجميع الغرز والصور المطبوعة رديئة، وما إلى ذلك وهذا هو بالضبط هدف الشركات المصنعة جعل الأشياء رخيصة وسريعة التلف حتى نشتريها في كثير من الأحيان.

تكلف العناصر الاصطناعية نفس المصنوعة من الأقمشة الطبيعية:

غالبًا ما يبالغ المصنّعون في أسعار الملابس الاصطناعية لمنح العملاء حافزًا لشراء سلع باهظة الثمن مصنوعة من الأقمشة الطبيعية، ويعتقد العميل أن البلوزة القطنية أو الصوفية ليست باهظة الثمن مقارنة بالبلوزة الاصطناعية ويشتريها دون تفكير.

استخدام المواد الكيميائية الضارة في صناعة الملابس:

حتى إذا تم تصنيف أحد الملابس على أنها مصنوعة من مواد طبيعية 100٪، فقد تظل أيضا تشكل خطرًا على صحتك، ويتضمن تصنيع الملابس مواد كيميائية لا يمكن تحديدها دون إجراء الاختبارات المعملية المناسبة، وتساعد بعض المواد الضارة في تحقيق رغبة المصمم فيما يتعلق بلون العنصر أو قوامه، بينما يحمي البعض الآخر الملابس من الحشرات والعفن، لذا من الأفضل غسل الملابس الجديدة قبل ارتدائها وسيقلل هذا من كمية المواد الكيميائية الخطرة ويحافظ على سلامتك في حالة استمرار العدوى من بعض العملاء السابقين الذين جربوها.

قسم المبيعات يبدو غير منظم عن قصد:

هل سبق لك أن لاحظت كيف أن جميع الملابس في المتجر مطوية أو مرفوعة بدقة، في حين أن قسم المبيعات في حالة فوضى تامة، ولكن يتم ذلك عن قصد لجعل العميل يشعر بالسعادة لأنه وجد قطعة ملابس جيدة لشرائها على الفور في تلك الفوضى.

التعاون مع مصمم مشهور لا يضمن الجودة:

تصنع العلامات التجارية الكبيرة أحيانًا ملابس مصنوعة من مصممين مشهورين هدفهم هو جعل العملاء يدفعون أكثر مبلغ في قطعة الملابس، ومع ذلك فإن جودة هذه الملابس ليست أفضل من الملابس الأخرى.

المبيعات تفيد المتاجر وليس العملاء:

المبيعات هي وسيلة لجعلك تشتري أشياء لم تفكر في شرائها في الأصل ولا يستطيع الكثير مقاومة الإغراء عند رؤية الخصم، وفي بعض الأحيان ترفع المتاجر الأسعار بشكل مصطنع قبل البيع مباشرة للإعلان عنها لاحقًا وجذب العملاء.