كورونا اليوم: بشرى بشأن اللقاحات.. و3 سيناريوهات لمستقبل الفيروس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

نتطلع جميعًا لمعرفة ما يحدث كل دقيقة، في ظل التطور الهائل الذي أحدثه "كوفيد-19" بحياتنا.

"الخليج 365" يُتيح خدمة يومية لعرض كل ما تريد معرفته عن تطورات فيروس كورونا المستجد أولا بأول، من ظهور أعراض جديدة أو حدوث طفرة مختلفة، وكذلك تطور اللقاحات والأدوية بشكل مختصر.

اكتشاف جسم مضاد يحمي من كورونا

اكتشف علماء أمريكيون جسمًا مضادًا يمكنه حماية الناس من فيروس كوفيد 19 ومتغيراته وأنواع أخرى من فيروسات كورونا.

يعمل الجسم المضاد DH1047 عن طريق الارتباط بخلايا الفيروس وتحييدها ومنعها من التكاثر، وهو فعال في منع العدوى والمساعدة في علاج شخص مصاب بالفعل بفيروس كوفيد 19، وفق ما جاء في موقع "24 الإماراتي".

بشرى بشأن لقاحات كورونا

أعلنت شركة "إميرجكس" البريطانية المتخصصة في صنع اللقاحات، أنها تلقت الموافقة لبدء التجارب السريرية على نوع جديد من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، وذكرت "إميرجكس"، ومقرها أبينغدون في مقاطعة أكسفوردشير، وسط بريطانيا، أن السلطات أعطتها الضوء الأخضر لبدء التجارب السريرية لفحص قدرات اللقاح الجديد المضاد لمرض "كوفيد -19".

وستكون المرحلة الأولى من التجربة عن دراسة مزدوجة، تتابع مجموعتين إحداهما عشوائية والأخرى منضبطة، سيتم تجريب اللقاح عليها، وستتكون كل مجموعة من 13 متطوعا، ويطلق على اللقاح الجديد إس CD8 + T-CELL، وذكرت الشركة أنها ستنشر البيانات أولا بأول بشأن سلامة اللقاح تباعا، وفقا لسكاي نيوز.

3 سيناريوهات لتغير فيروس كورونا

كشف عالم المناعة الروسي، فلاديسلاف جمتشوغوف المتخصص في حالات العدوى الخطيرة عن ثلاثة سيناريوهات لتغير فيروس كورونا SARS-COV-2.

وقال لإذاعة "سبوتنيك" الروسية إن فيروس كورونا يتغير باستمرار، وحسب أخصائي الأمراض المعدية، يمكن حساب مسارات التطور الإضافي لـ SARS-COV-2 بناء على المعرفة السابقة حول تطور فيروسات أخرى، وقال:" الخيار الأول هو أن الفيروس التاجي SARS-COV-2 يمكنه أن يجد صاحبا جديدا له وسيتم التوصل معه إلى ما يسمى بـ" توافق مناعي، والخيار الثاني هو أنه يمكن أن يختفي الفيروس كما اختفى مثلا السارس ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية، والخيار الثالث، وهو الأسوأ للبشرية، عندما سيتطفل على البشر دائما، مثل فيروس الإنفلونزا الثاني"، وفقا لروسيا اليوم.