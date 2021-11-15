في موسم البرد.. 7 أعراض للسعال تستوجب التوجه إلى الطبيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

مع تقلب الطقس بسبب تغيير الفصول، يصبح الكثير من الناس عرضة للإصابة بأدوار البرد، ويكون عادة السعال من الأسباب الرئيسية التي تحدث كرد فعل طبيعي.

ووفقًا للدكتورة ريانا ماكليمونت رئيسة الممارس العام في شركة ليفي للرعاية الصحية الرقمية ببريطانيا، هناك بعض الأعراض الخاصة بحالة السعال والتي تستوجب التوجه إلى الطبيب، وفقًا لموقع express.

أشارت ماكليمونت إلى أن السعال البارد عادة ما ينتج البلغم والمخاط ويسهل علاجه في المنزل، ناصحة بالتأكد من الحصول على قسط من الراحة وشرب الكثير من السوائل.

ولفتت إلى أنه يمكن للأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية مثل الباراسيتامول والأيبوبروفين أن تساعد في تخفيف أي ألم متعلق بالسعال، موضحة أنه يمكن أن يساعد صنع الليمون الساخن والعسل على تهدئة الأعراض، وأن له تأثير مماثل لأدوية السعال.

ولكن مع انتشار الإنفلونزا وكوفيد- 19 كيف يمكنك معرفة الفرق؟

قالت ماكليمونت إنه غالبًا ما يكون سعال الإنفلونزا وسعال كوفيد- 19 جافًا وكلا المرضين يشتركان في أعراض متشابهة، مثل الحمى والقشعريرة وآلام العضلات والتعب وضيق التنفس والصداع.

وأكدت أنه لهذا السبب من المهم إجراء اختبار كوفيد-19 لتحديد أيهما قد يكون لديك إذا كان لديك أي من هذه الأعراض، مشيرة إلى أنه يمكن للأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية، مثل الباراسيتامول والإيبوبروفين، إلى جانب الكثير من الراحة، أن تساعد في تخفيف الألم وتقليل أعراض كل من الإنفلونزا وكورونا.

ويمكن أن تؤدي الإصابة بعدوى في الصدر أيضًا إلى السعال، فحذرت ماكليمونت من أن سعالك قد يكون صدريًا وقد يكون مصحوبًا أيضًا بمخاط أخضر أو أصفر.

وأضافت: "بعض التهابات الصدر تتضح من تلقاء نفسها، لكن البعض الآخر قد يتطلب جرعة من المضادات الحيوية التي سيصفها لك طبيبك".

وشددت على ضرورة التأكد من شرب الكثير من الماء لتخفيف المخاط، لافتة إلى أنه يمكن أن يؤدي استخدام الوسائد الإضافية لرفع رأسك أثناء النوم إلى تسهيل التنفس وإزالة المخاط في صدرك.

وأفادت ماكليمونت بأنه في حين أن معظم حالات السعال تختفي بعد ثلاثة أسابيع، فمن المهم التحدث مع طبيبك إذا كنت تعاني من الأعراض التالية:

- يستمر لأكثر من ثلاثة أسابيع

- السعال شديد أو يزداد سوءًا بسرعة، على سبيل المثال، سعال حاد أو لا يمكنك التوقف عن السعال

- تشعر بتوعك شديد

- لديك ألم في الصدر

- فقدان الوزن بدون سبب

- يشعر جانب رقبتك بالانتفاخ والألم (تورم الغدد)

-لديك جهاز مناعي ضعيف على سبيل المثال، بسبب العلاج الكيميائي أو مرض السكري

وأضافت: "إذا كنت تكافح من أجل التنفس أو تسعل الدم، فعليك طلب العناية الطبية العاجلة".

وتحدث معظم حالات السعال بسبب نزلة برد أو إنفلونزا، لكن هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية تقول إن الأسباب الأخرى يمكن أن تشمل:

- التدخين

- حرقة في المعدة (حمض الجزر)

- الحساسية، على سبيل المثال، حمى القش

- الالتهابات مثل التهاب الشعب الهوائية

- المخاط يقطر من الحلق من مؤخرة الأنف