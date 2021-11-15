تفاصيل مثيرة عن حفل زفاف حفيدة الملياردير إيفي جيتي: «لابسه فستان إزاز» (صور)

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

أثارت حفيدة الملياردير الأمريكي «جيه بول جيتي» جدلًا واسعًا واهتمام الصحف العالمية أثناء حفل زفافها الأسبوع الماضي، والذي ارتدت خلاله فستانًا سرعان ما خطفت الأنظار بسببه، إذ كان لامعا مرصعا بشظايا الزجاج، وحضرت الحفل رئيسة مجلس النواب الأمريكي الشهيرة «نانسي بيلوسي» بالإضافة إلى العديد من الشخصيات الهامة في أمريكا منهم حاكم ولاية كاليفورنيا جافين نيوسوم.

فستان الزفاف المرصع بقطع الزجاج

تزوجت جيتي حفيدة الملياردير الأمريكي الراحل «J-paul-Getty» صاحب شركة النفط العالمية الشهيرة «جيتي» في الأسبوع الماضي، وأقامت حفلاً أسطوريًا حضره العديد من الشخصيات الهامة في نيويورك أهمها رئيسة مجلس النواب الأمريكي «نانسي بيلوسي»، التي ترأست حفل الزفاف، ورافقت العروس طوال الحفل.

أما «جيتي» العروس فقد ارتدت فستانًا مميزا من تصميم جون جاليانو يعود في تصميماته إلى حقبة الستينات، الفستان بقصة الكات بقماش الميزون المزين بقطع الزجاج الصغيرة على هيئة نجوم لامعة ورسومات ورد، بالإضافة إلى تاج من الزجاج الأبيض وحذاء كريستال وأساور من الماس، أما عريسها المصور توبياس الكسندر انجل فقد ارتدى بدلة سوداء كلاسيكية رائعة.

تحضيرات حفل الزفاف استغرقت عاما كاملا

قالت جيتي لمجلة فوغ «رتبت للحفل في العام الماضي، أنا وجدتي قبل وفاتها في عام 2020 وارتديت الكثير من مقتنياتها في الحفل مثل مجوهراتها وغطاء الرأس، بالإضافة إلى البساط الفارسي «وهو السجادة التي كانت تحبها»

أما وصيفات العروس فقد ارتدين فساتين ميزون من الستان الرمادي، كان زفاف الزوجين تتويجًا لقصة الحب الرائعة التي استمرت لسنوات، وحفل زفاف استمر لأسبوع من الحفلات الفاخرة.

وقال منفذ الحفل: «اتفقنا على أن لا يكون شيئًا آمنا، وعلينا رفع مستويات الصوت في الحفل ليكون مختلفًا».

لم يكن حفل زفاف جيتي فقط هو المختلف والفريد من نوعه، فتبعتها عارضة الأزياء «باريس هيلتون» وأقامت حفل زفاف أسطوري، ارتدت خلاله أربعة فساتين، واستمر الحفل لمدة ثلاثة أيام.