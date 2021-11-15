للسيدات.. تحذير من عادات تسبب تساقط الرموش: «أهمها الفرك»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

«الرموش» هي المفتاح الجمالي للمرأة والتي تعبر عن النظرات الساحرة، لذا يعد الاهتمام بها أمر في غاية الإهمال، كونها تتساقط حال تعرضها للإهمال، بسب سوء الاستعمال المتكرر لـ«المسكرة»، وغيرها من مستحضرات التجميل، واعتماد تقنيات التطويل وغيرها من أساليب التجميل السيئة، بالإضافة إلى العوامل الوراثية.

وتأتي ضرورة الاهتمام بالـ رموش لأنها تحمي العين من دخول الشوائب والأجسام الغريبة إليها، بالإضافة إلى أنها تلتقط قطرات العرق وتحول دون دخولها إلى العين، لذلك فهي تستحق المزيد من العناية لحماية العين، والحصول على نظرات جذابة.

الأسباب الوراثية أحد عوامل تساقط الرموش

يعتبر تساقط الرموش أمرًا منتشرًا بسبب بعض الأمراض الوراثية والتي تسبب قلقًا كبيرًا بين النساء، من أهمها «cryptophthalmos» وهو عبارة عن مرض وراثي نادر، يسبب فشل في نمو طيات الجفن، وتسبب أيضًا تساقط الرموش، وذلك حسب موقع Science direct.

عادات سيئة تسبب تساقط الرموش

فرك الرموش بقوة عند إزالة المكياج عنها يضعفها ويسبب تساقطها.

استعمال المسكرة مضادة للماء يضعف الرموش، ويسبب تساقطها لأنها تحتوي على مكونات ضارة بالرموش.

كذلك استعمال المسكرة منتهية الصلاحية يسبب ضعف وتساقط الرموش، ذلك لأن صلاحية المسكرة لا تتعدى الـ3شهور، وبعد ذلك تتحول لضرر للرموش بدلاً من تجميلها.

تكرار الذهاب إلى صالونات التجميل وعلاج الرموش بطرق غير صحية، وتلوينها بالمواد الكيميائية يسبب تساقطها وتلفها.

فرك العين بقوة من العادات السيئة المنتشرة عند الشعور بالتعب فهي ترهق الرموش وتضعفها وتسبب تساقطها بشدة.

تقدم العمر وعلاقته بتساقط الرموش

مع تقدم العمر تخف وتبدأ الرموش في الضعف والتساقط، إذ أنها تعد جزءًا طبيعيًا في عملية الشيخوخة.

هناك بعض الحالات الطبية مثل التهاب الجفن واضطرابات الغدة الدرقية، وسرطان الجلد وغيرها، وذلك حسب موقع Skymad الطبي.