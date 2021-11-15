ضربة قاضية بأمر والدة لاعبة تنهي مبارة كرة سلة للفتيات.. أصابت زميلتها بارتجاج (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أصوات عشاق كرة السلة، كانت تهز إحدى صالات الألعاب الرياضية جنوب كاليفورنيا، المنافسة حامية على أرض الملعب بين فريقين من الفتيات، حسابات معقدة تسابق الثواني، لجني النقاط من الرميات الحرة والثنائية والثلاثية، لم يقطع سخونة تلك الأجواء سوى حركة غير متوقعة، بدأت بصرخة من المدرجات، وانتهت بحادث غريب، عندما تحركت لاعبة تجاه منافستها في الفريق الآخر، ولقنتها ضربة قوية دون سابق إنذار، ليسود الصمت والذهول أرض الملعب.

صرخة قوية من المدرجات

المباراة كانت تسير بشكل طبيعي الطبيعي، حتى ارتفع صوت والدة إحدى اللاعبات، تصرخ في ابنتها بكلمتين مقتضبتين: «اذهبي واضربيها»، فانصاعت الفتاة لأوامر أمها، وتوجهت نحو لاعبة في الفريق المنافس، ووجهت ضربة قوية لها، نقلت على إثرها للمستشفى، وهناك تبين إصابتها بارتجاج في المخ، بالإضافة إلى إصابات في ذقنها ورقبتها.

وبادر والد الفتاة العنيفة كوري بنجامين، لاعب سابق في الدوري الأمريكي للمحترفين (NBA)، ولعب سابقًا في شيكاغو، بالاعتذار الشديد لما فعلته ابنته، معبرًا عن حزنه لما لحق بالفتاة من إصابات، بحسب «سبوتينك».

تصرف لا يعكس قيم أسرتنا

«بصفتي أبًا أشعر بالصدمة والإحباط من سلوك ابنتي، وهو لا يعكس القيم التي غرسناها فيها بالمنزل كأسرة.. وهي بالتأكيد لا تعكس القيم والشخصية والروح الرياضية المطلوبة في لعبة كرة السلة»، هكذا تحدث بنجامين، صاحب الـ43 عامًا، عن تصرفات ابنته.

وظل الأب الأربعيني، يردد الدعاء للفتاة المصابة، واصفًا أنها مثل ابنته: «الفتاة التي تعرضت لضربة ابنتي، أعتذر لك من كل قلبي، وأدعو ألا تتأذي جسديا أو معنويا، ولعائلتها أعتذر وآسف لما حدث، فهي لم تكن تستحق مثل هذا الشيء، كما أعتذر لكل من تضرر من الفيديو، وسلوك ابنتي وسلوك والدتها».