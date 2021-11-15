الامارات | سيدة سعودية بطلة قضية طلاق «غريبة».. (فيديو)

شكرا لقرائتكم خبر عن سيدة سعودية بطلة قضية طلاق «غريبة».. (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أثارات قضية طلاق رفعتها سيدة سعودية الرأي العام وتداولتها منصات التواصل الاجتماعي على نطاق واسع.

وشهدت محكمة منطقة بريدة السعودية، واقعة طلاق بطلتها امراة سعودية، تزوج عليها زوجها بعد تحسن ظروفه المالية.

وبحسب موقع «عاجل» السعودي طلبت السيدة الطلاق من زوجها بعدما علمت أنه تزوج من أخرى، حيث أصبح مقتدرًا ماديًا.

وطلبت الزوجة الأولى من زوجها تقديم المهر، الذي لم يكن باستطاعته تقديمه عند التقدم للزواج منها.

وكان مواطن سعودي تفاجأ برسالة على هاتفه الخاص تبلغه بتحديد موعد في المحكمة لجلسة طلاق من زوجته، وهو ما أصابه بالذهول لأنها تعيش معه في المنزل ولا يشعر بأي تغيير.

وكشف الزوج أن ليس لديه أي مشكلات تذكر مع زوجته، وعليه لا يوجد أي سبب من إقامة هذه الدعوى من زوجته، لذلك ذهب على الفور لمواجهة زوجته بهذه الرسالة التي تلقاها.

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