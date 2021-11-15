4 خرافات عن فقدان الوزن توقف عن تصديقها للحصول على نتيجة مرضية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نور جمال

التخلص من الكربوهيدرات من النظام الغذائي وتناول الشاي الأخضر من الأشياء الأولى التي يبدأ بها الناس رحلة إنقاص الوزن.

وفقدان الوزن الزائد ليس مجرد كلمة، وقد أدى هذا إلى ولادة بعض الخرافات المتعلقة به والتي يتبعها الناس بشكل أعمى.

وإليكم أربع خرافات عن فقدان الوزن تحتاج إلى التوقف عن تصديقها نعرضها لكم وفق لما ورد في موقع "timesofindia".

1- شرب الأعشاب:

لا يوجد طعام واحد يمكن أن يساعدك في إنقاص الوزن بمفرده، السر يكمن هنا عند شربه باعتدال مع ممارسة التمارين الرياضية بانتظام هو الطريقة الوحيدة لفقدان الوزن بشكل صحي ومستدام.

تدعم الأعشاب صحتك العامة، لكن شربها وحدها لا يمكن أن تساعدك في إنقاص الوزن.

2- عدم تناول الكربوهيدرات:

يتطلب فقدان الوزن اتباع نظام غذائي متوازن يحتوي أيضًا على الكربوهيدرات، يمكن أن يؤدي قطعها تمامًا عن الطعام إلى الشعور بالتعب، لذلك يجب أن تشكل الكربوهيدرات 40٪ من وجبتك.

3- تناول الفاكهة فقط:

الفاكهة صحية للغاية، لكن تناولها فقط سيحرمك من العديد من العناصر الغذائية، لا تحتوي الفواكه على أي بروتين أو دهون، وهو أمر ضروري لعمل الجسم بشكل سليم.

4- القيام بالكثير من تمارين القلب:

يؤدي القيام بالكثير من تمارين القلب والأوعية الدموية إلى جعل جسمك يندلع في استجابة أمور خاطئة، ما يقلل من عملية التمثيل الغذائي، وكما نعلم، كلما انخفض التمثيل الغذائي، قل الوزن الذي ستخسره.