أم لـ3 أطفال.. من هي ملكة جمال العالم للمتزوجات؟ (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

فازت الروسية كسينيا دافيدوفا بمسابقة الجمال الدولية للسيدات لعام 2021، لتصبح أجمل امرأة متزوجة في العالم. وفي التقرير أبرز المعلومات عنها.

- أم لثلاثة أطفال.

- تجاوز منافسين من المملكة المتحدة ولاتفيا وقبرص وأوروبا والإمارات والهند وأرمينيا.

- حاصلة على شهادة في العلاقات العامة.

- تعرف بنشاطاتها الاجتماعية، حيث قامت بتنظيم مشروع خيري لمساعدة العائلات التي لديها أطفال يعانون من بعض الصعوبات.

- سفيرة المشروع الفيدرالي "تكوين بيئة حضرية مريحة" لتحسين مدينة سانت بطرسبرغ، بحسب ما نقل "سبوتنيك"..

- شاركت في المسابقة لأنها أرادت تمثيل روسيا في المشاريع الخيرية والبيئية على المستوى الدولي.