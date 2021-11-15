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أم لـ3 أطفال.. من هي ملكة جمال العالم للمتزوجات؟ (صور)

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محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

فازت الروسية كسينيا دافيدوفا بمسابقة الجمال الدولية للسيدات لعام 2021، لتصبح أجمل امرأة متزوجة في العالم. وفي التقرير أبرز المعلومات عنها.

- أم لثلاثة أطفال.

- تجاوز منافسين من المملكة المتحدة ولاتفيا وقبرص وأوروبا والإمارات والهند وأرمينيا.

- حاصلة على شهادة في العلاقات العامة.

- تعرف بنشاطاتها الاجتماعية، حيث قامت بتنظيم مشروع خيري لمساعدة العائلات التي لديها أطفال يعانون من بعض الصعوبات.

- سفيرة المشروع الفيدرالي "تكوين بيئة حضرية مريحة" لتحسين مدينة سانت بطرسبرغ، بحسب ما نقل "سبوتنيك"..

- شاركت في المسابقة لأنها أرادت تمثيل روسيا في المشاريع الخيرية والبيئية على المستوى الدولي.

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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