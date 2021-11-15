أم لـ3 أطفال.. من هي ملكة جمال العالم للمتزوجات؟ (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:
فازت الروسية كسينيا دافيدوفا بمسابقة الجمال الدولية للسيدات لعام 2021، لتصبح أجمل امرأة متزوجة في العالم. وفي التقرير أبرز المعلومات عنها.
- أم لثلاثة أطفال.
- تجاوز منافسين من المملكة المتحدة ولاتفيا وقبرص وأوروبا والإمارات والهند وأرمينيا.
- حاصلة على شهادة في العلاقات العامة.
- تعرف بنشاطاتها الاجتماعية، حيث قامت بتنظيم مشروع خيري لمساعدة العائلات التي لديها أطفال يعانون من بعض الصعوبات.
- سفيرة المشروع الفيدرالي "تكوين بيئة حضرية مريحة" لتحسين مدينة سانت بطرسبرغ، بحسب ما نقل "سبوتنيك"..
- شاركت في المسابقة لأنها أرادت تمثيل روسيا في المشاريع الخيرية والبيئية على المستوى الدولي.