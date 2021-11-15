منها البوليستر والليكرا.. أخطر 5 أنواع أقمشة تضر بصحتك لا ترتديها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

الكثير من الملابس حولنا مصنوعة من مواد اصطناعية ورغم أنها تبدو جيدة ومريحة، إلا أنها قد تشكل خطورة على بشرتك وصحتك العامة، من بينها الروائح الكريهة إلى الطفح الجلدي أو الغثيان ومشاكل البشرة المتعددة.

وفي هذا الصدد نوضح لكم أخطر 5 أنواع أقمشة سامة تضر بصحتك والأقمشة الآمنة للارتداء، وفقا لموقع "brightside".

1. البوليستر:

أحد أشهر الأقمشة الاصطناعية وأكثرها استخدامًا، ورغم إنتاجه بمزيج من المكونات الطبيعية، مثل القطن لمنع التجاعيد لكن تأثيره على صحتنا يظل ضارًا، وذلك لأنه أثناء ارتدائه يصعب على بشرتك التنفس، كما يساعد ارتفاع درجة حرارة الجسم على إطلاق المواد الكيميائية من هذا النسيج التي تمتصها بشرتك لاحقًا.

ويمكن أن يسبب هذا مجموعة متنوعة من المشاكل والتهيج، مثل الطفح الجلدي والحكة والاحمرار والأكزيما والتهاب الجلد، لذا من الأفضل تجنب البوليستر في ملابسك وكذلك في الملاءات.

2. رايون (فسكوز):

رايون عبارة عن ألياف مصنوعة من السليلوز وإنتاج هذه المادة خطيرًا، بل وارتدائها قد يكون غير صحي، حيث يمكن أن ينبعث من نسيج الرايون مواد سامة قد تسبب الغثيان والصداع والقيء وآلام الصدر والعضلات والأرق، بالإضافة إلى أن إنتاجه يلوث البيئة بشكل كبير.

3. النايلون:

الجوارب والملابس الداخلية والعديد من الملابس اليومية المختلفة مصنوعة من النايلون، وهو متين وغير مكلف ولهذا يحظى بشعبية كبيرة.

ولكنه ليس هو الخيار الأفضل لأنها لا يمتص العرق، ما قد يسبب الروائح الكريهة والتهابات الجلد.

وأثناء إنتاجه يتم تبييض النسيج أو صبغه بمواد كيميائية مختلفة، يمكن أن يسبب ارتدائها مجموعة متنوعة من التهيج.

4. أكريليك:

الأقمشة الأكريلية مصنوعة من الأكريلونيتريل، وهي مادة مسرطنة يمكن أن يسبب التعرض لها مشاكل مختلفة لصحتك، من بينها الصداع والغثيان والدوخة وصعوبة التنفس.

وارتداء الأقمشة المصنوعة من الأكريليك يعني أنك تخاطر بامتصاص بعض الأكريلونيتريل في جلدك.

5. دنة / ليكرا / إيلاستين:

هذه الأنواع من الأقمشة قابلة للتمدد للغاية ويتم تصنيع الكثير من الملابس الضيقة منها مثل حمالات الصدر الرياضية والقمصان والملابس الداخلية والجوارب والبيكيني، وما إلى ذلك.

وهي مصنوعة من مواد كيميائية ضارة مثل البولي يوريثين، والتي تعتبر أيضًا مادة مسرطنة يمكن أن يسبب التلامس الطويل تهيجًا للجلد مثل التهاب الجلد.

ما الأقمشة الآمنة للارتداء؟

القطن:

قابل للتنفس ويمتص السوائل من الجلد ويحمي من الحرارة في الصيف والبرودة في الشتاء، ومضاد للحساسية ومتين.

صوف ميرينو:

مادة طبيعية تمامًا تنظم درجة الحرارة والرطوبة ولا تفقد شكلها أو ترهل بمرور الوقت، كما أنه ناعم وخفيف الوزن، ويوفر أيضًا حماية طبيعية من الأشعة فوق البنفسجية.

الكشمير:

مادة ثمينة للغاية وقيّمة ولا يتم استخدام أي مواد كيميائية ثقيلة لإضفاء ملمس حريري ناعم من الكشمير.

الحرير:

لا يمتلك هذا القماش الناعم ملمسًا فاخرًا فحسب، بل يحتوي أيضًا على مجموعة من الفوائد الصحية حيث يمكن أن يبطئ الشيخوخة، ويساعد في الأكزيما والربو، وله تأثير مضاد للفطريات، ويساعد على تجنب الحساسية، ويحسن النوم.

الخيزران:

بديل المنسوجات المصنوعة من الخيزران ناعمة وحريرية مثل الأقمشة الطبيعية الأخرى، ولكنها أيضًا لا تسبب الحساسية، ويمكن أن تمتص الرطوبة من الجلد بشكل أفضل من القطن وتحميك من الأشعة فوق البنفسجية مثل صوف ميرينو.

الكتان:

مادة مريحة للغاية ومتينة ومن السهل أيضًا العناية بها وهي مناسبة لكل موسم، مثل بعض المنسوجات الطبيعية الأخرى، لها خصائص مضادة للحساسية، وستشعرك براحة إضافية، وستسمح لبشرتك بالتنفس.