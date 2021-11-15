أعراض إصابة الرجال بالاكتئاب الحاد.. خطيرة ومابتظهرش بوضوح

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

الاكتئاب من الحالات النفسية الخطيرة، التي قد تصيب الرجال والنساء في مرحلة ما من حياتهم، وتؤثر بشكل مباشر على طريقة تفكيرهم ومشاعرهم وتصرفاتهم، فحسب البيانات الصادرة عن مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها «CDC»، يبدو أن النساء يعانين من الاكتئاب بمعدل أعلى من الرجال، إذ يُعتقد أن تمثيل الرجال قد يكون ناقصًا في هذه الأعداد، نظرًا للعوامل الاجتماعية والبيولوجية، التي تجعل من الصعب ملاحظة وتشخيص الاكتئاب لديهم، بسبب تعمدهم إخفاء مشاعرهم.

أعراض إصابة الرجل بالاكتئاب

كشفت مجموعة من الأبحاث، ظهور بعض الأعراض التي يصعب التعرف عليها في بعض الأحيان، لدى الرجال عند إصابتهم بالاكتئاب الحاد، ما يشير إلى خطورة الوضع بالنسبة لهم، مقارنة بالنساء عند إصابته بنفس الحالة، حسب موقع «healthline» الصحي.

الأعراض الجسدية للرجال عند الاكتئاب

- ضيق الصدر.

- حدوث مشاكل في الجهاز الهضمي، مثل: الغازات والإسهال والإمساك.

- الشعور بالصداع.

- مشاكل هرمونية، مثل: انخفاض هرمون التستوستيرون.

- تسارع ضربات القلب أو خفقان القلب.

- فقدان الوزن غير المقصود، وأحيانًا زيادة الوزن.

الأعراض العقلية لاكتئاب الرجال

- عدم القدرة على التركيز.

- حدوث مشاكل في الذاكرة وأنماط التفكير.

- الإصابة بالوسواس القهري.

- الأفكار المتسارعة.

- حدوث مشاكل عند النوم، وعادة ما تكون صعوبة في عدم النوم أو الاستمرار في النوم.

- اللجوء لأفكار انتحارية.

الأعراض العاطفية للرجل المكتئب

- الإثارة.

- العدوان.

- الغضب.

- الانسحاب العاطفي من الأصدقاء والعائلة والزملاء.

- الشعور باليأس.

- عدم الاهتمام بالأسرة والمجتمع والهوايات والعمل.

- الشعور بالأرق.

علامات سلوكية لاكتئاب الرجل

يمكن أن تؤثر الأعراض العقلية والجسدية والعاطفية للاكتئاب لدى الرجال، أيضًا على السلوك، نظرًا لأن بعض الرجال يقاومون مناقشة عواطفهم، وبالتالي تكون الأعراض السلوكية للاكتئاب الأكثر وضوحًا للآخرين.

وتشمل الأعراض السلوكية الأكثر شيوعا للاكتئاب عند الرجال، ما يلي:

- صعوبة الالتزام بالواجبات تجاه العمل والأسرة والمسؤوليات الشخصية الأخرى.

- تعاطي المخدرات.

- شرب الكحول بكثرة.

- الانخراط في أنشطة محفوفة بالمخاطر، مثل القيادة بتهور.

- عزلة اجتماعية.

- محاولات انتحار.