حارسة مرمى منتخب إيران للسيدات «راجل متنكر ولا أنثى قوية».. الأردن يشكو وطهران ترد (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

جدل كبير شهدته الأوساط الرياضية، على مدار الساعات القليلة الماضية، بعدما تقدم منتخب الأردن لكرة القدم النسائية، صباح أمس، بشكوى رسمية للاتحاد الآسيوي، دعا خلالها إلى التحقق من جنس حارسة مرمى المنتخب الإيراني، عقب انتهاء المباراة التي جمعت المنتخبين في تصفيات كاس آسيا، وفاز بها الأخير بركلات الترجيح.

الأردن يشكك في جنس حارسة مرمى إيران

طالب اتحاد الكرة الأردني، بالتحقق من نوع جنس حارسة مرمى منتخب إيران، بدعوى شكوكه حول أنها ذكر وليست سيدة، إذ تقدم بخطاب رسمي مكتوب لاتحاد الكرة الآسيوي، عبر خلاله عن تشكيك لاعباته في هوية الحارسة الإيرانية.

وجاء مضمون الخطاب: «نطلب من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الشروع في تحقيق شفاف وواضح، من قبل لجنة من الخبراء الطبيين المستقلين، للتحقيق في مدى ملاءمة اللاعب المعني والآخرين في الفريق، خاصة فريق كرة القدم النسائي الإيراني، الذي له تاريخ في القضايا الفاضحة والمنشطات، ونأمل أن تتبعوا الإجراءات»، بحسب موقع «world-today-news» العالمي.

أول رد من مدربة منتخب إيران النسائي

علقت مريم إيراندوست، مدربة المنتخب الإيراني لكرة القدم النسائية، على شكوى المنتخب الأردني بخصوص الهوية الجنسية لحارسة مرمى فريها، موضحة في تصريحات لـ«وكالة أنباء الرياضة الإيرانية»، أن تلك الأقاويل ما هي إلا شائعات يسعى إليها الأردنيين لها لعدم تقبلهم الهزيمة.

وأشارت إيراندوست، إلى أن الطاقم الطبي بالمنتخب، أجرى فحوصات طبية دقيقة، لكل عضو بالفريق النسائي، حتى لا تتواجد مشكلات على هذا النحو، كما طالبت جميع مشجعي المنتخب الإيراني بعدم القلق.

منتخب إيران للسيدات يتأهل إلى كأس اَسيا

جدير بالذكر، أن المنتخب الإيراني للسيدات، فاز على نظيره منتخب الأردن في تصفيات كأس اَسيا للسيدات، بركلات الترجيح 4-2، حيث يعد هذا التأهل إنجازًا تاريخيا يحسب لسيدات إيران، خاصة أنها المرة الأولى التي ينجحن خلالها، في الوصول إلى نهائيات كأس اَسيا للسيدات.