الامارات | خوفاً على أزواجهن من الفقر.. 50 امرأة غاضبة يحطمن متجراً للخمور.. فيديو

شكرا لقرائتكم خبر عن خوفاً على أزواجهن من الفقر.. 50 امرأة غاضبة يحطمن متجراً للخمور.. فيديو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي عدة مقاطع فيديو لمجموعة من النساء الغاضبات وهن يقتحمن متجراً لبيع الخمور ويحطمن الأثاث.

ووقع الحادث في قرية هندية يوم السبت الماضي عندما اقتحمت المجموعة متجر الخمور وحطمت الأثاث احتجاجا على افتتاح المنفذ.

والجدير بالذكر أن النساء عارضن افتتاح محل لبيع الخمور في القرية مرتين من قبل. ومع ذلك، تم افتتاح محل الخمور على الرغم من الرفض المتكرر، وقررت حوالي 50 امرأة من القرى المجاورة وبمساعدة السكان المحليين إغلاق متجر الخمور.

وادعت النساء أن أزواجهن سينفقون كل شيء على الخمور إذا سمح للبار بالفتح وتركهم بلا شيء.

استجوبت النساء في البداية الأشخاص المسؤولين في متجر الخمور، وبعد ذلك، عندما لم يوافقوا على إغلاق متجر الخمور، اقتحموا الداخل وحطموا الطاولات والكراسي وبقية محتويات المتجر.

وقالت الشرطة إن زجاجات الخمور تم نقلها قبل اقتحام المجموعة بالداخل.

في غضون ذلك، يقدر الناس شجاعة النساء في مواجهة لوبي الخمور القوي في المنطقة.

وبعد التخريب، تحركت الشرطة واعتقلت سبعة أشخاص، من بينهم ثلاث نساء وصبي قاصر.

وتمت الاعتقالات في الصباح الباكر في القرية.

وتقوم إدارة الشرطة بإثارة انتقادات من الجميع لحملتها على العائلات الفقيرة التي ترفع أصواتها ضد فتح محل لبيع الخمور.

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