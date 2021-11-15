الامارات | هندية في 104 من عمرها تتفوق في "محو الأمية" وتبهر الجميع بابتسامتها

شكرا لقرائتكم خبر عن هندية في 104 من عمرها تتفوق في "محو الأمية" وتبهر الجميع بابتسامتها والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - لإثبات أن العمر مجرد رقم، سجلت معمرة هندية يبلغ عمرها 104 نتيجة 89 من أصل 100 في اختبار ولاية كيرالا لمحو الأمية الذي تم إجراؤه مؤخراً، لتثبت أن العمر مجرد رقم، بعد أن أكملت دراستها بشغف.

ونقلت الصحافة الهندية أنه يوم الجمعة، انتقل وزير التعليم في ولاية كيرالا، فاسوديفان سيفانكوتي، إلى مسؤول وسائل الإعلام الاجتماعية الرسمي الخاص به ونشر صورة لكوتياما التي سعدت بشكل كبيربالنتيجة التي حصلت عليها، وكتب: "كوتياما البالغة من العمر 104 عامًا من كوتايام قد حصلت على 89/100 في اختبار ولاية كيرالا لمحو الأمية. العمر ليس عائقا لدخول عالم المعرفة. مع أقصى درجات الاحترام والحب، أتمنى لكوتياما ولجميع المتعلمين الجدد الأفضل".

خلال الاختبار كانت كوتياما تبلغ من العمر 104 سنوات، وهي تعاني من ضعف السمع، لذا طلبت من المراقبين التحدث بصوت عالٍ.

بعد أن انتشر الخبر على نطاق واسع، أصبحت كوتياما نجمة محلية، كما أن وسائل التواصل الاجتماعي تغمرها بالحب، وأصبحت ملهمة للجميع.

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