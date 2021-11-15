الامارات | حنين حسام تنهار خلال محاكمتها بتهمة الاتجار في البشر (فيديو)

شكرا لقرائتكم خبر عن حنين حسام تنهار خلال محاكمتها بتهمة الاتجار في البشر (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دخلت حنين حسام المشهورة بـ«هرم مصر الرابع»، في حالة هستيرية من البكاء مع بدء جلسة محاكمتها أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بتهمة الاتجار في البشر. وظهرت حنين حسام داخل قفص الاتهام مرتدية عباءة بيضاء وطرحة على الرأس، واتضح عليها علامات الوزن الزائد.

وبحسب عدد من الصحف المحلية «لم تتوقف حنين حسام عند البكاء وصارت تناجي والدتها أمام الحضور،وتطلب منها الحديث إليها، مرددة: اتكلمي يا ماما.. صوتك وحشني».

وكان رجال الشرطة قد ضبطوا حنين حسام داخل إحدى الشقق السكنية بمنطقة بنها التابعة لمحافظة القليوبية، لهروبها بعد صدور حكم بسجنها 10 سنوات، وعقب ضبطها وإعادة محاكمتها بقضية الاتجار في البشر، حيث جرى إيداعها سجن النساء في القناطر الخيرية مع مودة الأدهم، المتهمة بنفس القضية، والصادر ضدها حكم بالسجن 6 سنوات.

ووجهت جهات التحقيق، عدة اتهامات لحنين حسام، منها إنشاء واستخدام مواقع وحسابات خاصة لارتكاب وتسهيل ارتكاب جريمة الاتجار بالبشر، بتحريض الفتيات على العمل في أعمال منافية لمبادئ وقيم المجتمع المصري، للحصول من ورائهن على منافع مادية استغلالًا لحاجة المجني عليهن للمال.

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