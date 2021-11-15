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هذا ما يحدث لجسمك عند تناول البرتقال الأحمر

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محمد اسماعيل - القاهرة - قال المركز الاتحادي للتغذية إن البرتقال الأحمر (Blood orange) يعد كنزاً من الفيتامينات والمعادن، حيث إنه غني بفيتامين سي، الذي يعمل على تقوية المناعة من ناحية ويساعد على امتصاص الحديد من ناحية أخرى، ما يسهم في تجدد العضلات، وفق ما جاء في موقع "24 الإماراتي".

ويشتمل البرتقال الأحمر أيضاً على فيتامينات B المهمة لصحة الأعصاب، كما أنه يزخر بالكالسيوم والمغنيسيوم والبوتاسيوم، وهي معادن مهمة لصحة العظام والعضلات.

وبالإضافة إلى ذلك، يزخر البرتقال الأحمر بالمواد النباتية الثانوية المضادة للأكسدة مثل أنثوسيانين، وهي مواد تحمي الجسم من الالتهابات والأمراض وتساعد على تجدد الخلايا.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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