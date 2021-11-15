اعتمدته بريطانيا .. دواء للسكر يساعد في علاج مرضى الكلى دون الحاجة لغسيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سيد متولي

بشرى سارة زفتها دراسة جديدة نشرتها مجلة "ذا لانسيت" الطبية، بأن من المتوقع أن يحدث علاج مخصص لمرض السكري في ثورة لعلاج أمراض الكلى المزمنة، دون اللجوء والاضطرار إلى غسيل الكلى وزراعة الأعضاء.

واعتمدت بريطانيا دواء داباجليفلوزين Dapagliflozin، الذي يحمل الاسم التجاري Forxiga، ينتمي إلى مجموعة من الأدوية تسمى مثبطات sodium-glucose cotransporter-2 (SGLT2)، والمستخدمة لطرد الجلوكوز الزائد من دم مرضى السكر، لعلاج المصابين بمرض الكلى.

كيف يعمل الدواء؟

مثبط SGLT2 يعمل عن طريق منع بروتين SGLT2 في الكلى، ومن ثمّ التخفيف من تلف الكلى عن طريق تقليل الضغط والالتهابات، كما أنه يساعد على منع تسرب البروتين إلى البول، ويقلل من ضغط الدم ووزن الجسم.

وكشفت الدراسة العلمية التي أجريت على 4304 مشاركين مصابين بمرض الكلى المزمن، أن الدواء يقلل من معدل تدهور وظائف الكلى لدى المرضى، ويقلل من خطر الحاجة إلى غسيل الكلى أو زراعتها وحتى الموت بنسبة 39%.

وقال المؤلف الرئيسي للدراسة هيدو لامبرز هيرسبينك من المركز الطبي الجامعي في جرونينجن بهولندا: "إن داباجليفلوزين علاج فعال لإبطاء فقدان وظائف الكلى التدريجي لدى مرضى الكلى المزمن سواء كانوا مصابين بالسكري أم لا".

اعتمدته بريطانيا

ومنح مسؤولو هيئة الخدمات الصحية الوطنية في بريطانيا، حق تناول الدواء لنحو 91 ألف مريض في البلاد، حيث جاءت هذه الموافقة بعد إجراء التجارب السريرية للعلاج.

ما هو مرض الكلى المزمن؟

هو حالة طويلة الأمد لا تعمل فيها الكلى كما ينبغي، وهو شائع خاصة عند كبار السن في المراحل المبكرة، عادة ما تكون هناك أعراض قليلة ويمكن أن يصاب الأشخاص بالحالة دون معرفة ذلك.

يمكن أن يزداد مرض الكلى المزمن سوءًا بمرور الوقت، لكن العلاجات توقف أو تؤخر ذلك، وثبت أن إضافة علاج داباجليفلوزين يقلل بشكل كبير من خطر الإصابة بتدهور وظائف الكلى أو الوفاة لأسباب تتعلق بالكلى أو نظام القلب والأوعية الدموية.