لايف ستايل

أحدث لقطات من حفل زفاف باريس هيلتون الأسطوري.. تتغزل في زوجها وتخطط لـ«توأمين»

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/7
  • 2/7
  • 3/7
  • 4/7
  • 5/7
  • 6/7
  • 7/7

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

زفاف باريس هيلتون

كالأميرات الساحرات، أطلت عارضة الأزياء العالمية باريس هيلتون، في حفل زفافها على رجل الأعمال كارتر ريوم، الذي أحدث ضجة كبيرة في العالم بأسره، إذ ارتدت فستانا يحمل تصميمه طابعا ملكيا، بأكمام طويلة، منفوش من الأسفل، ومزكرش بورود بيضاء اللون، وفتحة عنق أنيقة، من إبداع المصمم العالمي أوسكار دي لارينتا.

7112cfa219.jpg

4d8226deb5.jpg

لقطات من حفل زفاف باريس هيلتون الأسطوري

شاركت عارضة الأزياء باريس هيلتون، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، جلسة تصوير ولقطات مصورة من حفل زفافها، الذي وصف بـ«الأسطوري»، معلقة: «يدا بيد وقفنا، القلب يخفق، واحدة من أكثر مشاعر المحبة والسحر، التي شعرت بها في حياتي، وبشكل لا يصدق، لقد وجدت القطعة المفقودة بالنسبة لي».

cbe2402def.jpg

add8784876.jpg

رومانسية عارضة الأزياء تجاه زوجها

واصلت عارضة الأزياء باريس هيلتون، منشورها بالتغزل في زوجها، قائلةً: «أنت أكثر من زوجي، أنت أفضل صديق لي، أنت معلمي وحبيبي ووالد أطفالنا في المستقبل، أنا فخورة جدًا بأني أقف بجانبك كزوجتك، كانت هناك قطعة تشعر دائمًا بأنني يجب أن أذهب في رحلة الحياة هذه بنفسي، لكنني الآن أعرف أن النجوم كانت تتماشى فقط، من أجل العثور على بعضنا البعض، أنا متحمسة جدًا للمستقبل، الذي سننشئه معًا».

2ba9d2684c.jpg

10 فساتين وخطة للمستقبل

استمر حفل زفاف عارضة الأزياء الشهيرة، 3 أيام، واعتمدت خلاله على تسريحة شعر بسيطة وأنيقة، تنتاسبت مع إطلالتها الأسطورية، إذ تركت خصلات شعر على الجانبين، وارتدت الخاتم الألماسي.

5b96b75085.jpg

وكانت باريس هيلتون، قد خططت لإقامة حفل الزفاف على مدار 3 ليالٍ، وارتداء 10 فساتين، كما أنها تخطط لإنجاب توأمين في المستقبل، بعد علاقة صداقة دامت لمدة 15 عاما، وعلاقة عاطفية منذ عام 2019.  

الكلمات الدلائليه
Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا