أحدث لقطات من حفل زفاف باريس هيلتون الأسطوري.. تتغزل في زوجها وتخطط لـ«توأمين»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

كالأميرات الساحرات، أطلت عارضة الأزياء العالمية باريس هيلتون، في حفل زفافها على رجل الأعمال كارتر ريوم، الذي أحدث ضجة كبيرة في العالم بأسره، إذ ارتدت فستانا يحمل تصميمه طابعا ملكيا، بأكمام طويلة، منفوش من الأسفل، ومزكرش بورود بيضاء اللون، وفتحة عنق أنيقة، من إبداع المصمم العالمي أوسكار دي لارينتا.

لقطات من حفل زفاف باريس هيلتون الأسطوري

شاركت عارضة الأزياء باريس هيلتون، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، جلسة تصوير ولقطات مصورة من حفل زفافها، الذي وصف بـ«الأسطوري»، معلقة: «يدا بيد وقفنا، القلب يخفق، واحدة من أكثر مشاعر المحبة والسحر، التي شعرت بها في حياتي، وبشكل لا يصدق، لقد وجدت القطعة المفقودة بالنسبة لي».

رومانسية عارضة الأزياء تجاه زوجها

واصلت عارضة الأزياء باريس هيلتون، منشورها بالتغزل في زوجها، قائلةً: «أنت أكثر من زوجي، أنت أفضل صديق لي، أنت معلمي وحبيبي ووالد أطفالنا في المستقبل، أنا فخورة جدًا بأني أقف بجانبك كزوجتك، كانت هناك قطعة تشعر دائمًا بأنني يجب أن أذهب في رحلة الحياة هذه بنفسي، لكنني الآن أعرف أن النجوم كانت تتماشى فقط، من أجل العثور على بعضنا البعض، أنا متحمسة جدًا للمستقبل، الذي سننشئه معًا».

10 فساتين وخطة للمستقبل

استمر حفل زفاف عارضة الأزياء الشهيرة، 3 أيام، واعتمدت خلاله على تسريحة شعر بسيطة وأنيقة، تنتاسبت مع إطلالتها الأسطورية، إذ تركت خصلات شعر على الجانبين، وارتدت الخاتم الألماسي.

وكانت باريس هيلتون، قد خططت لإقامة حفل الزفاف على مدار 3 ليالٍ، وارتداء 10 فساتين، كما أنها تخطط لإنجاب توأمين في المستقبل، بعد علاقة صداقة دامت لمدة 15 عاما، وعلاقة عاطفية منذ عام 2019.