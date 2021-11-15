5 نصائح مهمة لتربية طفلك إذا كنت أبًا لأول مرة.. حدد دورك واختفى مرة كل أسبوع

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

الأبوة مرحلة ليست هينة بالمرة في حياة الرجال، فلا تختلف أهميتها عن الأمومة، بل تعتبر مكملة لها، ما قد يشكل حالة من التوتر لدى الزوج، خاصة عندما يكون أبًا لأول مرة، لذلك قدم مجموعة من خبراء علم الاجتماع والنفس حول العالم، مجموعة من النصائح نحو كيفية تعامل الأب للمرة الأولى عند استقبال مولوده الأول، بحسب موقع «moms» العالمي.

نصائح مهمة لتربية طفلك

تحديد مهام دورك الجديد

قال أحد الخبراء، إنه من المهم أن تقرر كيف ستبدو واجباتك كأب، قبل أن تغوص في مسؤولياتك، إذ ستساعدك تلك الخطوة على أداء مهامك اليومية بشكل أكثر سلاسة، لكنها يجب أن تتضمن وجود زوجتك معك لمساندتك.

التفكير في واجباتك تجاه الطفل

يجب عليك التفكير وتحديد المهام التي ستقدمها لطفلك خلال يومه، مثل اصطحابه إلى الخارج للهو واللعب، أم البقاء في المنزل، وممارسة بعض الأنشطة كالقراءة أو الرسم، وغيرها من الأنشطة والمهام المتعددة.

الاستمتاع بالوقت مع طفلك

يجب عليك أن تعتز بكل لحظة تقضيها مع طفلك في المنزل، ومنحه الشعور بالسعادة والرغبة في البقاء معه لأطول فترة ممكنة.

عدم تقليد تصرفات زوجتك

للأم أدوارها المتعددة نحو الطفل، كرعايته والاهتمام بكل أموره الشخصية، لذلك لا يجب عليك التركيز على تلك الوظائف بغرض تقليدها فقط، بل عليك البحث عن وسائل أخرى منفردة، للتعامل مع طفلك وكسب احتوائه، فلكل منكما شخصيته ودوره نحو رعاية الأبناء.

تخصيص وقت لنفسك

يجب عليك في كل عطلة أسبوعية، تخصيص بعض الوقت لتكون على طبيعتك خارج دورك كأب مقيم في المنزل، إذ يمكنك استخدام هذا الوقت للتواصل مع الأصدقاء، أو الانخراط في هواياتك، أو حتى مجرد الاسترخاء، فكل هذا يساعدك على إعادة الشحن من جديد.