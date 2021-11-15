الفرق بين الشاورما المصري والسوري وطريقة عملهما في المنزل.. متحيريش نفسك

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

الشاورما المصري والسوري، تثير كثير من المناقشات بين ربات المنازل، سواء في الجلسات النسوية أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إذ تحاول بعضهن إثبات إنهما لا يختلفان عن بعضهما، فيما يؤكد آخرون اختلافهما من حيث الشكل والطعم والخلطة.

ويوضح «هن» خلال السطور التالية، الفرق بين نوعي الشاورما، وسر خلطة كل منهما، وطريقة تحضيرهما، على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي، التي استعرضتها عبر برنامجها «على قد الإيد» على شاشة «سي بي سي سفرة».

الفرق بين الشاورما المصري والسوري

لحم الشاورما المصري، يكون عادة من اللحم البقري، أو لحم الجمال، أو الضأن، وتوضع داخل عيش كيؤز أو فينو، على عكس لحم الشاورما السوري، الذي يعتمد على في الأساس على لحم الدجاج، وتوضع في العيش السوري الأبيض.

مقادير الشاورما السوري

• كيلو صدور دجاج مخلي.

• شرائح بصل.

• عصير ليمون.

• علبة زبادي صغيرة.

• ملح.

• فلفل أسود.

• بهارات.

• سماق.

• ملح ليمون.

• ملعقتان صوص الصويا.

• ملعقتان دبس رمان.

• خيار بطاطس.

• ثومية.

طريقة عمل الشاورما السوري

- تبلي الدجاج بالبصل والبهارات، والملح والفلف، ثم ضيفي الصويا وملح الليمون ودبس الرمان.

- ضيفي للخليط السماق والليمون والزبادي، وقلبي المكونات جيدًا، واحفظيها ليلة كاملة بالثلاجة.

- شوحي المكونات في الزيت، وقلبي جيدًا، ثم ارفعيها من على النار.

- احضري العيش السوري، وضيفي له الثومية والخيار المخلل، ثم ضعي الشاورما، ولفيه بإحكام.

- ضعي العيش على الجريل، حتى يحمر وجه.

مقادير الشاورما المصري

• شرائح لحم.

• ملح وفلفل.

• ملعقة صغيرة كزبرة جافة.

• ملعقة صغيرة زنجبيل ناعم.

• ½ ملعقة صغيرة جوزة الطيب.

• ½ ملعقة صغيرة حبهان ناعم.

• ملعقة صغيرة بودرة ثوم.

• ملعقة صغيرة بودرة بصل.

• ½ ملعقة صغيرة سبع بهارات.

• ملعقة صغيرة كبابة صيني.

• ملعقة صغيرة كمون.

• 4 ملاعق كبيرة خل.

• بصل وطماطم وفلفل مقطعين شرائح.

• زيت.

• طحينة.

للتقديم:

• بقدونس مفروم.

• خبز كيزر.

طريقة تحضير الشاورما المصري

- تقلب جميع البهارات والخل مع اللحم، ويترك بالثلاجة ليتبل ساعتين على الأقل.

- احضري مقلاة غير لاصقة، وضعي بها الزيت ليسخن.

- ضعي اللحم ليسفع واستمري في التقليب، حتى يدخل اللحم في مرحلة النضج.

- ضيفي شرائح البصل والفلفل والطماطم، مع التقليب جيدا حتى تمام النضج.

- تضاف 2 ملعقة كبيرة من الطحينة للشاورما وتقلب.

- ترفع الشاورما من على النار، ويضاف إليها البقدونس المفروم، وتقلب.

- تحشى الشاورما في الخبز الكيزر، وتقدم.