تعرف على أنواع أمراض القلب المزمنة.. أبرزها تصلب الشرايين

القاهرة - سمر حسين - صحة

يعد مرض القلب من أكثر الأمراض المزمنة المسببة لارتفاع حالات الوفاة، وأثبتت دراسات أجريت وفقًا لمراكز السيطرة والوقاية في الولايات المتحدة، أن حوالي 610.000 شخص يموتون كل عام بسبب مرض القلب، وما زالت الأرقام آخذة في الارتفاع، على الرغم من أن أمراض القلب المزمنة يمكن أن تكون مميتة، ولكن يمكن الوقاية منها من خلال بعد العادات الصحية التي يلزم أن يتبعها الأفراد مبكرًا موضحة في التقرير التالي.

تشمل أمراض القلب المشاكل الصحية التي يواجهها القلب والأوعية الدموية، ووضح موقع «Health line» تلك الأمراض فيما يلي:

1- وجود اضطراب لضربات القلب

أن تكون ضربات القلب سريعة جدًا أو بطيئة جدًا وتصحبها أعراض تندرج في النقاط التالية:

- حدوث دوخة.

- حدوث ضيق تنفس.

- التعرض للإغماء.

- ألم بالصدر.

2- تصلب الشرايين

وهي امتناع وصول الدم إلى الأطراف ويصاحبها الأعراض التالية:

- ألم غير مبرر.

- ضعف في الساق والذراع.

- برودة شديدة في الأطراف.

3- عيب خلقي في القلب

مشاكل قلبية تحدث أثناء نمو الجنين ومن الممكن تشخيص بعضها وعلاجه، والبعض الآخر لا يتم تشخيصه إلا بعد سنوات، ويظهر العيب الخلقي مصاحبًا للأعراض التالية:

- حدوث اضطراب في ضربات القلب.

- تلون الجلد باللون الأزرق.

- حدوث تورم في الأطراف.

- صعوبة في التنفس.

4- التهابات القلب

تشمل أعراض التهاب القلب الآتي:

- حدوث السعال واحتقان في الصدر.

- ظهور الطفح الجلدي.

- الشعور بألم في الصدر.

- حدوث حمى شديدة.

اختلاف أعراض أمراض القلب في السيدات عن الرجال

وقد تختلف أعراض الإصابة بأمراض القلب عند السيدات عن الرجال وتختلط الأعراض عندهن بأعراض الاكتئاب، القلق، وانقطاع الطمث، وتتمثل الأعراض عند النساء فيما يلي:

- تعرق بارد.

- ألم بالرقبة.

- ألم في الظهر والفك.

- غثيان.

- عثر الهضم

- دوخة وإغماء.