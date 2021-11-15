استشاري مناعة تحذر من «فتلة» المشروبات الساخنة: ممكن تجيب سرطان

القاهرة - سمر حسين - صحة

«شاي فتلة..هاتلي باكت نعناع»، عبارات دائمًا ما تُردد داخل المنازل والقهاوي والكافيهات، إذ يفضل البعض تناول المشروبات الساخنة العبوات، التي توفر الوقت والجهد ولا يبذل الشخص أي مجهود سوى القيام بغلي المياه، لكنهم لا يُدركون الكوارث التي يمكن أن تكون في انتظارهم جراء تلك العادات، التي قد تؤدي لهلاك الشخص وتتسبب في انتشار المواد المسرطنة داخله، وربما تؤدي إلى الوفاة، بحسب استشارية تغذية.

هل فتلة المشروبات الساخنة تضر بالصحة؟

الدكتورة نهلة عبدالوهاب، استشاري البكتيريا والمناعة والتغذية العلاجية، ورئيس قسم البكتيريا بجامعة القاهرة، تحدثت لـ«هُن»، عن خطورة وأضرار شاي الفتلة والمشروبات الساخنة بشكل عام، إذ قالت: «الفكرة إن الفتلة بتكون مصنوعة من مادة الديوكسين، وهي مادة مبيضة والتي على المدى البعيد، (كرسينوجينيك)، ويقال بإن هناك الكثير من الأشياء تُسبب السرطان وتحت التجارب».

استشاري مناعة تحذر من باكت المشروبات الساحنة

وأشارت الدكتورة نهلة عبدالوهاب، خلال حديثها لـ«هُن»، متحدثة عن أضرار «فتلة» الشاي والمشروبات الساخنة بوجه عام، قائلةً:«الإكثار من أي شئ غير صحيح، ولو هناك إمكانية في استخدام الشاي الناشف أو المشروبات الساخنة بعيدا عن الباكت، فهو أكثر أمانا، ولو لم يكن هناك إمكانية، فيفضل تفريغ الباكيت قبل الاستخدام لأن المادة المبيضة حينما تتعرض لدرجة الغليان تصبح مسرطنة».

وتابعت استشاري البكتيريا والمناعة والتغذية العلاجية، خلال الحديث: «التعرض للشمس فترة طويلة وحرق الجلد، قد يكون مسرطنا، يجب عدم الإسراف في الاستخدامات، وتجنب الأشياء المضرة على الصحة».

الدكتورة نهلة عبدالوهاب، وضحت أن الخيط والباكيت الموجود فيه المشروبات الفتلة يحتوي على مركبات كيميائية تستخدم في تبيضه، وحينما تصل درجة الغليان لدرجة كبيرة، فإنه يؤدي إلى حدوث تحرر للمادة الكيميائية لتختلط بالمشروب: «هذه المواد تؤثر على الجسم وتتراكم فيه المواد الضارة وتزداد جرعاتها مع الاستمرار في تناول هذه المشروبات».