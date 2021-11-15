أكلات لا يجب تركها في الحلة بعد طهيها.. تعرف عليها

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تلجأ بعض السيدات إلى حفظ الطعام بطريقة خاطئة مما يتسبب في تلفه سريعا، وتوجد بعض الأكلات التي تحتاج إلى طريقة حفظ معينة في الحلة حتى لا تتلف منها كما ذكرها موقع «سي بي سي سفرة».

أكلات لا تترك في الحلة بعد طهيها

الخضروات الورقية الخضراء

مثل الملوخية والسبانخ وغيرها من الخضروات الورقية الخضراء الغنية بالحديد التي يتم طبخها.

لايجب حفظ هذه الخضروات في الثلاجة بعد طبخها وتركها في الحلة، لأن هذه الخضروات سريعة التأكسد مع حفظها بعد الطبخ في الثلاجة وهو ما يجعلها أكثر عرضة للضرر وتغير طعمها.

ويفضل تحضير الخضروات الخضراء بكميات صغيرة وتترك في الثلاجة في عبوة طعام مخصصة حتى لا تتلف سريعا.

الصلصة

الأكلات المطبوخة بالصلصة الحمراء لا يفضل حفظها في الحلة، خاصة إذا كانت ألمونيوم، حتى لا تزيد حموض الصلصة ويتغير طعمها، لهذا عند الحاجة لحفظ باقي الصلصة المطبوخة تحفظ في أكياس أو عبوات طعام في الفريزر، وهو ما يمنع تأكسدها ويحافظ على طعمها طازج وشهي.

الشوربة الدسمة

تعتبر الدواجن الكبيرة واللحمة الضاني والعكاوي والكوارع من المشروبات الثقيلة وشديدة الدسامة وعند تحضيرها شوربة يجب الحذر أن تكون عملية الطهي في حلة استانلس، ولا تحفظ فيها ولا في حلة ألمومنيوم، لأن هذه الأطعمة تترك دسمها في الحلة وتتفاعل معها خاصة مع الألمومينوم والدليل أن لون الحلة يتغير إلى لون داكن خلال طهي وحفظ هذه الأطعمة بها.

لذلك يجب طهي الأطعمة الدسمة في الحلة الاستانلس، وترفع منها للتقديم أو الحفظ في عبوات وأكياس الطعام المخصصة وتحفظ في الفريزر.