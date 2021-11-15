حيلة بسيطة لخسارة سريعة للوزن

محمد اسماعيل - القاهرة - يجد الكثيرون صعوبة في خسارة الوزن الزائد، على الرغم من اتباع نظام غذائي مناسب وممارسة التمارين الرياضية بانتظام.

وهناك العديد من الأشياء التي يمكنك القيام بها لتسهيل رحلة إنقاص الوزن. ويملك خبير التغذية مايكل موسلي، الذي ابتكر نظام 5: 2 الغذائي، حيلة بسيطة تساعد أي شخص يعاني من مشكلة حجم الحصص الغذائية واحتساب السعرات الحرارية على خسارة الوزن الزائد، وفق ماجاء في موقع "24 الإماراتي".

بادئ ذي بدء، يقترح خبير فقدان الوزن التخلص من الأطعمة المغذية، وعندما لا يكون هناك شيء مغري في المنزل لتناوله، فهذا يعني أنك أقل عرضة لكسر الحمية في أيام الصيام، ولكن أيضًا من غير المرجح أن تنغمس في الوجبات غير الصحية في الأيام الأخرى.

وهناك حيلة أخرى فعالة بشكل مدهش، وهي استخدام أطباق أصغر حجمًا، ويساعد هذا في جعل الوجبات تبدو أكبر، ولكنه يعني أيضًا أنه من غير المرجح أن تستمر في تناول الطعام بمجرد أن تشعر بالشبع، وذلك ببساطة لأنك تشعر أنه يجب عليك إنهاء ما هو موجود في طبقك فقط.

ويبلغ متوسط حجم الطبق اليوم 28.5 سم، أي أكبر بثمانية سنتيمترات من تلك المستخدمة في الأربعينيات، لذلك، عندما تقوم بوضع وجبتك في الطبق، ستأكل سعرات حرارية أكثر مما يحتاجه جسمك، وهذه السعرات الحرارية الزائدة المستهلكة يومًا بعد يوم هي التي يمكن أن تساهم في إبطاء خسارة الوزن.

وإذا وجدت أن استخدام طبق أصغر لا يحافظ على انخفاض استهلاك السعرات الحرارية، يقترح مايكل التأكد من أن تناول وجبات طعام تجعلك تشعر بالشبع، وهذا يعني بروتين عالي الجودة مع معظم الوجبات (قطعة من السمك أو اللحم)، بالإضافة إلى بعض الدهون الصحية مثل زيت الزيتون وكميات غير محدودة من الخضار.

أهم النصائح لتقليل خطر الإفراط في تناول الطعام، بحسب صحيفة إكسبريس البريطانية:

قدم طعامك واترك أي كمية إضافية على جانب المطبخ، وليس على الطاولة.

تناول الطعام ببطء، حيث يستغرق الأمر وقتًا حتى ينتقل الطعام من معدتك إلى أمعائك الدقيقة حيث تنطلق مستقبلات دماغك وترسل رسالة عند شعورك بالشبع.

اجلس على طاولة بدون أي مصادر تشتيت للانتباه، لا تلفاز أو كتاب أو هاتف وانتبه لما تأكله.

تناول كميات أقل مع تقدم العمر، حيث تقل عملية التمثيل الغذائي مع تقدم العمر وتقلص كتلة العضلات.