8 أضرار لتناول الشاي والقهوة على صحة الأطفال.. منها الإصابة بالاكتئاب

القاهرة - سمر حسين - صحة

تعتبر القهوة والشاي من المشروبات الشائع تناولها في جميع البيوت المصرية، فالبعض يحبها لمذاقها الشهي، وآخرون يلجأون إليها كمنبهات، ولكن يكثر القلق عند الآباء عند إصرار أطفالهم على تناول تلك المشروبات في سن مبكر، كنوع من الاستكشاف أو تقليد للآبوين أو الأشقاء الكبار، حيث كشفت دراسات أجرت في الولايات المتحدة أن 37% من الأطفال يتناولون مشروبات تحتوي على الكافيين بشكل يومي.

ومن المعروف أن القهوة بها كمية كافيين أعلى كثيرًا من الشاى وهي مادة منشطة، ولكن مشروب الشاي يحتوي على مادة الـ «تلك آسيد»، وتناوله عقب الطعام يؤدي إلى ترسيب الحديد في الجسم ما يسبب إصابة الشخص بالأنيميا، فيما تحدث القهوة حالة من الاعتياد عليها، لذا لا نشجع على تناولها للأطفال في سن مبكر، ويستحسن شربها عند بلوغ الـ 12 عامًا، وذلك حسبما أوضحت الدكتورة نهلة عبدالوهاب، استشاري البكتيريا والمناعة والتغذية العلاجية، ورئيس قسم البكتريا بمستشفى جامعة القاهرة.

أضرار تناول الكافيين على الأطفال

وأوضحت الطبيبة أعراض المصحوبة الإفراط في تناول الكافيين في النقاط التالية:

- صداع

- اضطراب في ضربات القلب

- الإصابة بالاكتئاب

- ارتفاع ضغط الدم في سن مبكر

- تقلل امتصاص جسم الأطفال للكالسيوم

- اللإصابة بالأنيميا

- الغثيان

- التبول المتكرر

استشاري تغذية: فنجان قهوة على مدار اليوم يدعم صحة القلب

وتابعت الطبيبة بأن تناول فنجان قهوة واحد خلال اليوم، يدعم صحة القلب لدى الكبار، وتعدي الكمية المناسبة يؤدي لحدوث أضرار صحية للشخص مثل: العصبية، اضطراب في النوم، اكتئاب، أما بالنسبة للأطفال لا يفضل تناولهم لتلك المشروبات، ويجب استبدالها بعصائر صحية، بالإضافة إلى ضرورة الحد من الأطعمة التي تحتوى على نسبة من الكافيين مثل بعض أنواع الشيكولاتة.