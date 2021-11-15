بفستان زفاف.. دينا بإطلالة جريئة في أحدث ظهور لها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

نشرت الراقصة الإستعراضية دينا مجموعة صور جديدة تشارك بها جمهورها عبر حسابها الشخصي بموقع الصور والفيديوهات الشهير " إنستجرام".

وارتدت دينا فستان زفاف أبيض قصير فوق الركبة، بقصة الأوف شولدر، ومزود بأكمام من الدانتيل.

واعتمدت مكياجا ناعما، ونسقت مع إطلالتها طرحة طويلة.

وارتدت مجوهرات مكونة من كوليه، وخاتم، وأسورة.

ويذكر أن أخر أعمال الراقصة دينا مسلسل "السيدة زينب"، بطولة سوسن بدر ومحمود عبدالمغني، وأحمد وفيق وليلى عز العرب وحسام داغر، وعدد من الفنانين، ومن تأليف أحمد صبحي، وإخراج محمد النقلي.