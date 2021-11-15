هذا ما يحدث لجسمك إذا توقفت عن تناول البيض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

البيض هو واحد من الأطعمة الأكثر استهلاكًا، كما أنه يدخل في تحضير العديد من الأطعمة، وذلك نظرا لاحتوائه على العديد من الفيتامينات والعناصر الغذائية الضرورية لصحة الجسم.

استعرض موقع "برايت سايد" أبرز الأعراض التي قد تظهر على الجسم حال الامتناع عن تناول البيض، والتي كان أبرزها:

- الشعور بالجوع:

البيض غني بالبروتين، ما يعزز الشعور بالشبع، لذا، إذا كنت توقفت عن تناوله فمن المحتمل أن تعاني من آلام الجوع والرغبة الشديدة بعد تناول الطعام بفترة وجيزة.

- افتقاد العناصر الغذائية المفيدة:

عند التخلي عن استهلاك البيض، فأنت تستبعد بعض العناصر الغذائية المهمة من النظام الغذائي، حيث يحتوي الصفار على معظم العناصر الغذائية الموجودة مثل الفيتامينات A و D و E و K ، بالإضافة إلى أحماض أوميجا 3 الدهنية الصحية لتعزيز صحو القلب.

- فقدان العضلات:

يحتوي البيض على الليوسين، وهو حمض أميني مهم لتكوين كتلة العضلات، والذي يتناقص مع تقدم العمر، لذا يسبب التوقف عن تناوله إلى فقدان كتلة العضلات.

- تناول المزيد من الوجبات ذات السعرات الحرارية:

عندما يمتنع الأشخاص عن استهلاك البيض، فإنهم يميلون إلى تناول المزيد من وجبات الإفطار ذات السعرات الحرارية، مثل: الحبوب، والكعك، ووجبات الإفطار الغنية بالكربوهيدرات.