الامارات | المشاركة النسوية تتصدر تمهيدي ماراثون اليوم الوطني

شكرا لقرائتكم خبر عن المشاركة النسوية تتصدر تمهيدي ماراثون اليوم الوطني والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهد السباق التمهيدي الأول لماراثون اليوم الوطني، الذي نظمه مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، في دورة المرموم بنادي دبي للهجن، مشاركة نسوية هي الأولى من نوعها على الإطلاق في السباقات الرسمية لامتطاء الهجن، بمشاركة فتاتين إماراتيتين، في ظاهرة لافتة وإيجابية على صعيد الرياضات التراثية تصدرت المشهد.

وشاركت خولة البلوشي في الشوط الأول للفئة السنية تحت 18 إلى 29 عاماً، وحكيمة غيث (38 عاماً) في الشوط الثاني للفئة السنية فوق 30 سنة، ونجحتا في اجتياز خط النهاية بنجاح.

وعلى صعيد النتائج، كسب عيسى الأحبابي المركز الأول في الشوط الأول للفئة السنية من 18 إلى 29 عاماً، يليه سيف بن عويضه الكربي، وثالثاً عيسى الغفلي.

ونال يحيى بن علي الملعاي المركز الأول في الشوط الثاني للفئة السنية فوق 30 عاماً، يليه سعيد بن علي الكتبي، وثالثاً خالد بن علي العرباني. ومن المقرر أن يقام السباق التمهيدي الثاني يوم الثالث ديسمبر المقبل، بالتزامن مع احتفالات الدولة باليوم الوطني الـ50، على أن يقام الماراثون الرئيس يوم 14 يناير المقبل. وفي ختام المنافسات، توج الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، عبدالله حمدان بن دلموك، الحاصلين على المراكز الثلاثة الأولى في الشوطين، إلى جانب تكريم خولة البلوشي وحكيمة غيث تقديراً لمشاركتهما.

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