الامارات | ندى جابر تطلق كتابها «الإعلام الدولي والتواصل الثقافي»

شكرا لقرائتكم خبر عن ندى جابر تطلق كتابها «الإعلام الدولي والتواصل الثقافي» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت الكاتبة والباحثة في الدراسات الإعلامية، الدكتورة ندى أحمد جابر، كتابها الجديد، الصادر عن دار الكتاب الجامعي في الإمارات، بعنوان «الإعلام الدولي والتواصل الثقافي - الإعلام الدولي الموجّه للمنطقة العربية» وذلك في حفل توقيع أقيم ضمن فعاليات «معرض الشارقة الدولي للكتاب».

وتتناول الباحثة في كتابها، الذي جاء من 21 فصلاً موزعة على 577 صفحة من القطع الكبير، موضوعاً يشغل ذهن القارئ والمهتم بالإعلام، وتجيب من خلاله على سؤال كبير حول منهج وأدوات ووسائل الإعلام الموجهة لمخاطبة الجمهور في المنطقة العربية.

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