الامارات | «الشارقة للإذاعة والتلفزيون» تحاور 439 ضيفاً في «الشارقة للكتاب»

شكرا لقرائتكم خبر عن «الشارقة للإذاعة والتلفزيون» تحاور 439 ضيفاً في «الشارقة للكتاب» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استضافت قنوات هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، خلال مواكبتها لفعاليات الدورة الـ40 من معرض الشارقة الدولي للكتاب، 439 شخصية من كبار ضيوف المعرض من الأدباء والمفكرين والناشرين والمؤثرين عبر وسائل التواصل الاجتماعي على المستويات المحلية والعربية والعالمية، كما عرضت 90 ساعة بث إعلامية عبر محطاتها المرئية والمسموعة ووسائل التواصل الاجتماعي التابعة لها، نفذها فريق عمل متكامل يضم 290 إعلامياً وفنياً.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news